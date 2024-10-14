Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Авторский тур в Анталье

Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов

Район Олюдениза славится живописными бухтами с лазурной водой, горными пейзажами и интересными древностями.

Каждый день мы будем гулять по легендарной Ликийской тропе, а на ночь возвращаться в уютные номера с тёплым душем и мягкими постелями.

Вы посмотрите на старинные греческие храмы, узнаете историю опустевшего селения Лебессос и насладитесь завораживающими видами. Вас ждут ласковое солнце, чистейшее море и сочные спелые фрукты. Присоединяйтесь!
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Ближайшие даты:
14
окт
11
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В Олюденизе, в 10 минутах ходьбы от моря. Размещение в домиках «Sunmed Lodge» по 2 человека. Рядом есть магазины и кафе.

Питание. Включены завтраки и ужины в кафе, обеды-пикники в горах (кроме обедов в 1-й и 6-й дни). Утром классический турецкий завтрак: яйца, сыры, оливки, свежие овощи, хлеб, масло, чай, кофе. На ужин суп, гарнир (чечевица, рис, булгур), мясо или рыба, салат, чай.

Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и проч.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма.

Дети. Возможно участие детей от 12 лет с родителями.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Олюдениз, отдых

Встречаемся и едем в Олюдениз (3 часа в дороге). По пути остановимся перекусить в кафе. По прибытии разместимся в домиках и поужинаем.

Переезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдых
2 день

Треккинг вокруг Олюдениза

Сегодня отправимся в треккинг по кольцевому маршруту вокруг живописного полуострова. С тропы открываются завораживающие виды на многочисленные островки, лазурные бухты и гору Бабадаг высотой 2000 метров. В завершении похода спустимся в уютную бухту с чистейшей водой и удобным пляжем.

Пешком — 6 км, набор высоты — 470 м.

Треккинг вокруг ОлюденизаТреккинг вокруг ОлюденизаТреккинг вокруг ОлюденизаТреккинг вокруг Олюдениза
3 день

Поход до бухты Бабочек

Позавтракав, выезжаем в деревушку Кабак (1 час 20 минут в дороге). От неё пройдём по Ликийской тропе до смотровой точки на бухту Бабочек, находящуюся глубоко в каньоне и доступную только с моря. Её название появилось около 30 лет назад, когда биологи обнаружили здесь огромное разнообразие бабочек. Сейчас бабочек тут не так уж и много, а красивое имя осталось. Эту бухту часто сравнивают с Майя Бэй в Таиланде. Если бывали там, будет возможность сравнить!

Пешком за день — 12 км, набор высоты — 700 м.

Поход до бухты БабочекПоход до бухты БабочекПоход до бухты БабочекПоход до бухты Бабочек
4 день

От деревни Фаралья к водопадам

В этот день наш треккинг начнётся от деревни Фаралья высоко над морем. Тропа почти везде будет видовая, с панорамами на селения и побережье. По мере приближения к деревне Кабак, тропа начнёт постепенно спускаться и приведёт нас к водопадам. В окружении зелени водопады выглядят очень колоритно, а вода в них бодрящая — обязательно здесь искупаемся. В конце похода спустимся к пляжу.

Пешком — 15 км, набор высоты — 750 м.

От деревни Фаралья к водопадамОт деревни Фаралья к водопадамОт деревни Фаралья к водопадамОт деревни Фаралья к водопадам
5 день

Деревня Каякёй, город-призрак Лебессос

Сегодня наша цель — древняя деревня Каякёй, скрытая в горах между Фетхие и Олюденизом. Рядом с ней находится городок-призрак, где ещё 100 лет назад 3,5 тысячи домов были жилыми. Поселение, называвшееся Лебессос, основали греки в 18-м веке. По окончанию турецкой войны в 1923 году они были вынуждены покинуть свои дома, и селение опустело.

В окрестностях сохранилось много греческих храмов, один из которых расположен прямо в скале и имеет несколько этажей, а на стенах видна краска от изображений святых. Вы полюбуетесь живописной природой и пройдётесь по следам истории.

Расстояние за день — 20 км, набор высоты — 900 м.

Деревня Каякёй, город-призрак ЛебессосДеревня Каякёй, город-призрак ЛебессосДеревня Каякёй, город-призрак ЛебессосДеревня Каякёй, город-призрак Лебессос
6 день

Свободное время, отъезд

Утром будет время прогулять по Олюденизу, искупаться в море или купить сувениры. В 11:30 выезжаем из гостиницы в Анталью, куда прибудем в 14:30-15:00.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все передвижения по Турции в составе группы
  • Проживание
  • Завтраки и ужины в кафе, обеды-пикники в горах
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытного инструктора-гида
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Анталии и обратно
  • Обед в 1-й и 6-й дни тура
  • Медицинская страховка
  • Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, прогулки на катере, форс-мажор)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, автовокзал, 13:00
Завершение: Анталья, автовокзал, 14:30-15:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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