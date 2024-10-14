Возможно участие с детьми.

Проживание. В Олюденизе, в 10 минутах ходьбы от моря. Размещение в домиках «Sunmed Lodge» по 2 человека. Рядом есть магазины и кафе.

Питание. Включены завтраки и ужины в кафе, обеды-пикники в горах (кроме обедов в 1-й и 6-й дни). Утром классический турецкий завтрак: яйца, сыры, оливки, свежие овощи, хлеб, масло, чай, кофе. На ужин суп, гарнир (чечевица, рис, булгур), мясо или рыба, салат, чай.

Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и проч.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма.

Дети. Возможно участие детей от 12 лет с родителями.