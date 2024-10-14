Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов
Каждый день мы будем гулять по легендарной Ликийской тропе, а на ночь возвращаться в уютные номера с тёплым душем и мягкими постелями.
Вы посмотрите на старинные греческие храмы, узнаете историю опустевшего селения Лебессос и насладитесь завораживающими видами. Вас ждут ласковое солнце, чистейшее море и сочные спелые фрукты. Присоединяйтесь!
окт
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$600
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. В Олюденизе, в 10 минутах ходьбы от моря. Размещение в домиках «Sunmed Lodge» по 2 человека. Рядом есть магазины и кафе.
Питание. Включены завтраки и ужины в кафе, обеды-пикники в горах (кроме обедов в 1-й и 6-й дни). Утром классический турецкий завтрак: яйца, сыры, оливки, свежие овощи, хлеб, масло, чай, кофе. На ужин суп, гарнир (чечевица, рис, булгур), мясо или рыба, салат, чай.
Уровень сложности. Тур подойдёт тем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и проч.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма.
Дети. Возможно участие детей от 12 лет с родителями.
Программа тура по дням
Переезд в Олюдениз, отдых
Встречаемся и едем в Олюдениз (3 часа в дороге). По пути остановимся перекусить в кафе. По прибытии разместимся в домиках и поужинаем.
Треккинг вокруг Олюдениза
Сегодня отправимся в треккинг по кольцевому маршруту вокруг живописного полуострова. С тропы открываются завораживающие виды на многочисленные островки, лазурные бухты и гору Бабадаг высотой 2000 метров. В завершении похода спустимся в уютную бухту с чистейшей водой и удобным пляжем.
Пешком — 6 км, набор высоты — 470 м.
Поход до бухты Бабочек
Позавтракав, выезжаем в деревушку Кабак (1 час 20 минут в дороге). От неё пройдём по Ликийской тропе до смотровой точки на бухту Бабочек, находящуюся глубоко в каньоне и доступную только с моря. Её название появилось около 30 лет назад, когда биологи обнаружили здесь огромное разнообразие бабочек. Сейчас бабочек тут не так уж и много, а красивое имя осталось. Эту бухту часто сравнивают с Майя Бэй в Таиланде. Если бывали там, будет возможность сравнить!
Пешком за день — 12 км, набор высоты — 700 м.
От деревни Фаралья к водопадам
В этот день наш треккинг начнётся от деревни Фаралья высоко над морем. Тропа почти везде будет видовая, с панорамами на селения и побережье. По мере приближения к деревне Кабак, тропа начнёт постепенно спускаться и приведёт нас к водопадам. В окружении зелени водопады выглядят очень колоритно, а вода в них бодрящая — обязательно здесь искупаемся. В конце похода спустимся к пляжу.
Пешком — 15 км, набор высоты — 750 м.
Деревня Каякёй, город-призрак Лебессос
Сегодня наша цель — древняя деревня Каякёй, скрытая в горах между Фетхие и Олюденизом. Рядом с ней находится городок-призрак, где ещё 100 лет назад 3,5 тысячи домов были жилыми. Поселение, называвшееся Лебессос, основали греки в 18-м веке. По окончанию турецкой войны в 1923 году они были вынуждены покинуть свои дома, и селение опустело.
В окрестностях сохранилось много греческих храмов, один из которых расположен прямо в скале и имеет несколько этажей, а на стенах видна краска от изображений святых. Вы полюбуетесь живописной природой и пройдётесь по следам истории.
Расстояние за день — 20 км, набор высоты — 900 м.
Свободное время, отъезд
Утром будет время прогулять по Олюденизу, искупаться в море или купить сувениры. В 11:30 выезжаем из гостиницы в Анталью, куда прибудем в 14:30-15:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все передвижения по Турции в составе группы
- Проживание
- Завтраки и ужины в кафе, обеды-пикники в горах
- Групповая аптечка
- Услуги опытного инструктора-гида
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Анталии и обратно
- Обед в 1-й и 6-й дни тура
- Медицинская страховка
- Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, прогулки на катере, форс-мажор)