Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Авторский тур в Анталье

Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории

За неделю путешествия вы побываете более, чем в 10 древних городах.

Посмотрите на одну из крупнейших крепостей в мире в Диярбакыре, а в Мидьяте увидите дом, где снимались известные турецкие сериалы.

Мы познакомим вас с достопримечательностями Мардина и Урфы, а на горе Немрут с уникальными каменными изваяниями вы полюбуетесь невероятным закатом.

Вас также ждут традиционное шоу с аутентичными народными танцами и игрой на региональных музыкальных инструментах, посещение птичьего заповедника, прогулка по живописному ущелью и, конечно, местные вкусности, знаменитые на всю страну.
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Ближайшие даты:
15
мая
2
июн
16
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$799
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях «Yay grand otel», «Akgol», «Nemrut», «Safir», «Hattusa vacation thermal club». Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены 6 завтраков в отелях и 5 ужинов. Остальное питание – за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Древняя крепость Диярбакыр, Хасанкейф, прогулка по Мидьяту

Встретимся в аэропорту Анталии и совершим перелёт в Диярбакыр. По прибытии позавтракаем и отправимся на экскурсию. Вы посмотрите на мощные базальтовые стены старого города, внесённые в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — Диярбакыр считается одной из крупнейших крепостей в мире. За ней скрывается древний восточный город с высокими минаретами и оживлёнными караван-сараями. Мы пройдёмся его узкими улочками и посетим мечеть Улу, одну из старейших в Анатолии.

После переедем в античный Хасанкейф, который находится под угрозой затопления, где остановимся, чтобы увидеть пока ещё не стёртые следы истории.

Следующая точка маршрута — Мидьят. Побываем у гостевого губернаторского дома, важного образца архитектуры региона, в котором проходили съёмки многих известных телесериалов. Посмотрим на старую гостиницу, на улице Телькариджилер сможем купить сувениры и сладости. Нагулявшись, разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.

Древняя крепость Диярбакыр, Хасанкейф, прогулка по МидьятуДревняя крепость Диярбакыр, Хасанкейф, прогулка по Мидьяту
2 день

Город Дара, знакомство с Мардином

После завтрака побываем в заброшенном ранневизантийском городе Дара недалеко от границы с Сирией. Затем переедем в Мардин и пройдёмся по площади старого города, главной улице, увидим аббары — своды между стенами в старых переулках. Посетим церковь и патриархат Девы Марии (Мардинский музей археологии и этнографии), медресе Зинджирие и мечеть Шехидие, заглянем в монастырь Дейрулзафаран. После отправимся в медресе Касымие и полюбуемся закатом с видом на Месопотамию. Вечером поужинаем в отеле.

Город Дара, знакомство с МардиномГород Дара, знакомство с МардиномГород Дара, знакомство с МардиномГород Дара, знакомство с МардиномГород Дара, знакомство с Мардином
3 день

Комплекс Гёбекли-Тепе, Харран, достопримечательности Шанлыурфы, вечер Сира

Утром отправляемся к храмовому мегалитическому комплексу Гёбекли-Тепе в провинции Шанлыурфа, древнейшему архитектурному памятнику мира, возведённому 12 тысяч лет назад. Вы узнаете о его непростой судьбе и увидите находящиеся здесь первые храмы, отражающие верования доисторических людей.

После переедем в Харран, возраст которого насчитывает более 10 тысяч лет. Здесь же расположен первый в мире исламский университет. Осмотрим руины Большой мечети, курган и городские стены, замок и один из самых красивых традиционных харранских домов.

Затем доберёмся до Шанлыурфы. Побываем в пещере пророка Авраама, в которой он, по легенде, 15 лет прятался от злобного Нимрода, приказавшего убить всех младенцев, родившихся в год рождения Авраама. Посмотрим на замок и мечеть Халиль-юр Рахман. Прогуляемся у озёр Айнзелиха и Балыклыгёль. Перед размещением в отеле у вас останется свободное время, чтобы пройтись по колоритным старым базарам.

А перед сном вас ждёт особенный вечер — вечер Сира — традиционное развлечение с аутентичными народными танцами и игрой на региональных музыкальных инструментах.

Комплекс Гёбекли-Тепе, Харран, достопримечательности Шанлыурфы, вечер СираКомплекс Гёбекли-Тепе, Харран, достопримечательности Шанлыурфы, вечер СираКомплекс Гёбекли-Тепе, Харран, достопримечательности Шанлыурфы, вечер Сира
4 день

Птичий заповедник в Биреджике, Халфети и деревня Савашан, Адыяман и закат на горе Немрут

В этот день первым посетим город Биреджик, расположенный на берегах Евфрата и знаменитый заповедником, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения лысые ибисы. В заповеднике мы послушаем об этом ценном виде птиц, а затем переедем в Халфети (около часа езды на автобусе). Этот город тоже находится на берегу Евфрата и почти покинут жителями, так как его значительная часть была затоплена при строительстве водохранилища. Осмотрев его основные достопримечательности, побываем в деревне Савашан, часть которой находится под водой.

Затем на лодке вернёмся на пристань, пообедаем и отправимся в Адыяман, бывший важным торговым пунктом во времена Османской империи из-за нахождения на Шёлковом пути между Анатолией и Персией.

По пути к горе Немрут осмотрим мост Сендере и курган Каракуш. На микроавтобусах доедем до подножия, откуда совершим несложное получасовое восхождение на вершину, известную уникальными каменными изваяниями эллинистического периода. Говорят, на Немруте можно наблюдать самые красивые закаты в мире — проверим! После вернёмся в Адыяман, разместимся в отеле и поужинаем.

Птичий заповедник в Биреджике, Халфети и деревня Савашан, Адыяман и закат на горе НемрутПтичий заповедник в Биреджике, Халфети и деревня Савашан, Адыяман и закат на горе НемрутПтичий заповедник в Биреджике, Халфети и деревня Савашан, Адыяман и закат на горе Немрут
5 день

Переезд в Газиантеп, Музей мозаики

Позавтракав, едем в Газиантеп. По прибытии побываем в Музее мозаики Зевгмы, одном из самых богатых подобных музеев в мире. В его коллекции мы проследим мифологию и осмотрим другие археологические экспонаты. После пройдёмся по базарчикам и купим при желании на пробу местные вкусности. Во второй половине дня — размещение в отеле, ужин.

Переезд в Газиантеп, Музей мозаикиПереезд в Газиантеп, Музей мозаикиПереезд в Газиантеп, Музей мозаики
6 день

Храм Святого Петра, мозаика в отеле-музее, водопады Харбие

Сегодня едем в провинцию Хатай, где первым делом посетим пещерный храм и одновременно музей Святого Петра в городе Антакья. Это один из первых в мире христианских храмов, куда ежегодно стекаются паломники со всего мира. Затем заглянем в отель-музей, в котором сохранилась крупнейшая монолитная напольная мозаика, обнаруженная во время раскопок при строительстве отеля в 2009 году. После побываем в живописном ущелье, где вы полюбуетесь множеством небольших водопадов Харбие.

Храм Святого Петра, мозаика в отеле-музее, водопады ХарбиеХрам Святого Петра, мозаика в отеле-музее, водопады ХарбиеХрам Святого Петра, мозаика в отеле-музее, водопады Харбие
7 день

Достопримечательности Аданы, перелёт в Анталию

После завтрака отправляемся в Адану. Вы увидите 32-метровую историческую башню с часами, сделанную из тесаных камней. Побываем у мечети Сабанджи с 6 минаретами, ставшую символическим сооружением города и которую видно из любой его точки. Посмотрим на Каменный мост 4-го века, ранее известный как Мост Юстиниана. Затем у вас будет свободное время для ужина (рекомендуем попробовать адана-кебаб) и покупок. Далее — отъезд в аэропорт Аданы и перелёт в Анталию в 21:25.

Достопримечательности Аданы, перелёт в Анталию

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • 6 завтраков и 5 ужинов
  • Участие в вечере Сира
  • Проезд на микроавтобусе на горе Немрут
  • Лодочный тур в Халфети
  • Авиабилет Анталия - Диярбакыр, Адана - Анталья
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги лицензированного гида
  • Обязательное туристическое страхование
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно
  • Напитки во время ужинов, обеды
  • Личные расходы
  • Входные билеты
  • Музейная карта (требуется для входа в музеи Министерства туризма и культуры)
  • Стоимость тура при проживании в одноместном номере - 899 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, 04:45
Завершение: Анталья, аэропорт, после 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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