Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории
Посмотрите на одну из крупнейших крепостей в мире в Диярбакыре, а в Мидьяте увидите дом, где снимались известные турецкие сериалы.
Мы познакомим вас с достопримечательностями Мардина и Урфы, а на горе Немрут с уникальными каменными изваяниями вы полюбуетесь невероятным закатом.
Вас также ждут традиционное шоу с аутентичными народными танцами и игрой на региональных музыкальных инструментах, посещение птичьего заповедника, прогулка по живописному ущелью и, конечно, местные вкусности, знаменитые на всю страну.
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июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$799
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях «Yay grand otel», «Akgol», «Nemrut», «Safir», «Hattusa vacation thermal club». Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены 6 завтраков в отелях и 5 ужинов. Остальное питание – за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Древняя крепость Диярбакыр, Хасанкейф, прогулка по Мидьяту
Встретимся в аэропорту Анталии и совершим перелёт в Диярбакыр. По прибытии позавтракаем и отправимся на экскурсию. Вы посмотрите на мощные базальтовые стены старого города, внесённые в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — Диярбакыр считается одной из крупнейших крепостей в мире. За ней скрывается древний восточный город с высокими минаретами и оживлёнными караван-сараями. Мы пройдёмся его узкими улочками и посетим мечеть Улу, одну из старейших в Анатолии.
После переедем в античный Хасанкейф, который находится под угрозой затопления, где остановимся, чтобы увидеть пока ещё не стёртые следы истории.
Следующая точка маршрута — Мидьят. Побываем у гостевого губернаторского дома, важного образца архитектуры региона, в котором проходили съёмки многих известных телесериалов. Посмотрим на старую гостиницу, на улице Телькариджилер сможем купить сувениры и сладости. Нагулявшись, разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.
Город Дара, знакомство с Мардином
После завтрака побываем в заброшенном ранневизантийском городе Дара недалеко от границы с Сирией. Затем переедем в Мардин и пройдёмся по площади старого города, главной улице, увидим аббары — своды между стенами в старых переулках. Посетим церковь и патриархат Девы Марии (Мардинский музей археологии и этнографии), медресе Зинджирие и мечеть Шехидие, заглянем в монастырь Дейрулзафаран. После отправимся в медресе Касымие и полюбуемся закатом с видом на Месопотамию. Вечером поужинаем в отеле.
Комплекс Гёбекли-Тепе, Харран, достопримечательности Шанлыурфы, вечер Сира
Утром отправляемся к храмовому мегалитическому комплексу Гёбекли-Тепе в провинции Шанлыурфа, древнейшему архитектурному памятнику мира, возведённому 12 тысяч лет назад. Вы узнаете о его непростой судьбе и увидите находящиеся здесь первые храмы, отражающие верования доисторических людей.
После переедем в Харран, возраст которого насчитывает более 10 тысяч лет. Здесь же расположен первый в мире исламский университет. Осмотрим руины Большой мечети, курган и городские стены, замок и один из самых красивых традиционных харранских домов.
Затем доберёмся до Шанлыурфы. Побываем в пещере пророка Авраама, в которой он, по легенде, 15 лет прятался от злобного Нимрода, приказавшего убить всех младенцев, родившихся в год рождения Авраама. Посмотрим на замок и мечеть Халиль-юр Рахман. Прогуляемся у озёр Айнзелиха и Балыклыгёль. Перед размещением в отеле у вас останется свободное время, чтобы пройтись по колоритным старым базарам.
А перед сном вас ждёт особенный вечер — вечер Сира — традиционное развлечение с аутентичными народными танцами и игрой на региональных музыкальных инструментах.
Птичий заповедник в Биреджике, Халфети и деревня Савашан, Адыяман и закат на горе Немрут
В этот день первым посетим город Биреджик, расположенный на берегах Евфрата и знаменитый заповедником, где обитают находящиеся под угрозой исчезновения лысые ибисы. В заповеднике мы послушаем об этом ценном виде птиц, а затем переедем в Халфети (около часа езды на автобусе). Этот город тоже находится на берегу Евфрата и почти покинут жителями, так как его значительная часть была затоплена при строительстве водохранилища. Осмотрев его основные достопримечательности, побываем в деревне Савашан, часть которой находится под водой.
Затем на лодке вернёмся на пристань, пообедаем и отправимся в Адыяман, бывший важным торговым пунктом во времена Османской империи из-за нахождения на Шёлковом пути между Анатолией и Персией.
По пути к горе Немрут осмотрим мост Сендере и курган Каракуш. На микроавтобусах доедем до подножия, откуда совершим несложное получасовое восхождение на вершину, известную уникальными каменными изваяниями эллинистического периода. Говорят, на Немруте можно наблюдать самые красивые закаты в мире — проверим! После вернёмся в Адыяман, разместимся в отеле и поужинаем.
Переезд в Газиантеп, Музей мозаики
Позавтракав, едем в Газиантеп. По прибытии побываем в Музее мозаики Зевгмы, одном из самых богатых подобных музеев в мире. В его коллекции мы проследим мифологию и осмотрим другие археологические экспонаты. После пройдёмся по базарчикам и купим при желании на пробу местные вкусности. Во второй половине дня — размещение в отеле, ужин.
Храм Святого Петра, мозаика в отеле-музее, водопады Харбие
Сегодня едем в провинцию Хатай, где первым делом посетим пещерный храм и одновременно музей Святого Петра в городе Антакья. Это один из первых в мире христианских храмов, куда ежегодно стекаются паломники со всего мира. Затем заглянем в отель-музей, в котором сохранилась крупнейшая монолитная напольная мозаика, обнаруженная во время раскопок при строительстве отеля в 2009 году. После побываем в живописном ущелье, где вы полюбуетесь множеством небольших водопадов Харбие.
Достопримечательности Аданы, перелёт в Анталию
После завтрака отправляемся в Адану. Вы увидите 32-метровую историческую башню с часами, сделанную из тесаных камней. Побываем у мечети Сабанджи с 6 минаретами, ставшую символическим сооружением города и которую видно из любой его точки. Посмотрим на Каменный мост 4-го века, ранее известный как Мост Юстиниана. Затем у вас будет свободное время для ужина (рекомендуем попробовать адана-кебаб) и покупок. Далее — отъезд в аэропорт Аданы и перелёт в Анталию в 21:25.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- 6 завтраков и 5 ужинов
- Участие в вечере Сира
- Проезд на микроавтобусе на горе Немрут
- Лодочный тур в Халфети
- Авиабилет Анталия - Диярбакыр, Адана - Анталья
- Транспортное обслуживание
- Услуги лицензированного гида
- Обязательное туристическое страхование
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Антальи и обратно
- Напитки во время ужинов, обеды
- Личные расходы
- Входные билеты
- Музейная карта (требуется для входа в музеи Министерства туризма и культуры)
- Стоимость тура при проживании в одноместном номере - 899 евро