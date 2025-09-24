Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Каппадокии, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
На воздушном шаре
1 час
13 отзывов
Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
Насладитесь восходом солнца и чарующими панорамами Каппадокии с высоты птичьего полёта. Это приключение, которое стоит испытать хотя бы раз в жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 04:00
25 сен в 05:00
€200 за человека
Верхом на лошади - по долинам Каппадокии
Конные прогулки
1 час
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Верхом на лошади - по долинам Каппадокии
Путешествие верхом на лошади по живописным долинам Каппадокии подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть природу с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€20 за человека
Каппадокия в деталях
На машине
7 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Каппадокия в деталях
Откройте для себя тайны Каппадокии: подземные города, скальные церкви и живописные долины ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€264€310 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
  2. Верхом на лошади - по долинам Каппадокии
  3. Каппадокия в деталях
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Крепость Учхисар
  4. Долина Голубей
  5. Аванос
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Крепость Ортахисар
  9. Долина Ихлара
  10. Каймаклы
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в сентябре 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 264 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 17 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь