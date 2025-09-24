Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
Насладитесь восходом солнца и чарующими панорамами Каппадокии с высоты птичьего полёта. Это приключение, которое стоит испытать хотя бы раз в жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 04:00
25 сен в 05:00
€200 за человека
Групповая
до 20 чел.
Верхом на лошади - по долинам Каппадокии
Путешествие верхом на лошади по живописным долинам Каппадокии подарит незабываемые впечатления и позволит увидеть природу с новой стороны
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€20 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каппадокия в деталях
Откройте для себя тайны Каппадокии: подземные города, скальные церкви и живописные долины ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€264
€310 за всё до 8 чел.
