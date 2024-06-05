Полёт на воздушном шаре – экскурсии в Каппадокии

Найдено 6 экскурсий в категории «Полёт на воздушном шаре» в Каппадокии, цены от €165, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
30%
Групповая
1 час
403 отзыва
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235165 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
43 отзыва
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
170 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
210 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
376 за человека
Каппадокия: полет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за человека
На воздушном шаре над Каппадокией
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
329 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
  • а
    анна
    3 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
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    было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается, не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления. Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы)) В общем, советую всем!

    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
  • E
    Evgenia
    24 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
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    готов. Так что мы не долго ждали посадку и даже не успели съесть вкусняшки, которые дали на завтрак)) Мы взлетели одни из самых первых и успели посмотреть сверху как другие шары готовятся к полету и плавно поднимаются вверх. Это было безумно красиво! Мы увидели город, когда он ещё был в огнях. Потрясающее зрелище! Рассвет встретили в полете, о чем капитан громко провозласил) Было забавно)) Над скалами пролетать было так волнительно, тк они были прямо под нами и казалось что вот-вот коснемся их) Спасибо за незабываемые впечатления!

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
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    сучка и задоринки, впечатления отличные. А знакомая, решившая сэкономить и записавшаяся через другого организатора на тот же день, что и мы, но по сильно более дешевой цене, никуда не улетела в итоге. Ей попалась недобросовестная компания, которая по-видимому, перепродала её место по более высокой цене кому-то другому прямо накануне вылета. А свободных мест на наш день меньше, чем за сутки о вылета, больше ни у кого не оказалось

  • S
    Sofia
    15 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Посетила данную экскурсию. Организатором была Ольга. Все быстро оформила. Всегда на связи. Экскурсия прошла по расписанию и по цене, которая
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    была на трипстере. До моей даты полетов не было и туристы жаловались, что цены растут. Здесь все было четко. Спасибо большое!

  • N
    Nina
    29 апреля 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Спасибо Ольге за организацию полета. Вовремя прошла оплата. Своевременно забрали из отеля. Привезли обратно. Сам полет освещался на турецко- Английском языке и информация была нам не доступна. Тем не менее хорошая погода, отличные виды и соответствующее настроение сделали свое дело. Восторг!
    Спасибо Ольге за организацию полета. Вовремя прошла оплата. Своевременно забрали из отеля. Привезли обратно
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
    Мы прилетели в Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Спасибо, Татьяна, что наша мечта исполнилась)! Быстро, точно по времени. отличная организация. Кстати,
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    полет наш перенесли из долины Соганлы в основную Каппадокию. Естественно, с нашего согласия. В Основной Каппадокии летает больше Шаров и красочнее ландшафт) Невероятные ощущения! Потрясающе 🥳

  • М
    Марат
    8 января 2024
    Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
    было круто, спасибо за экскурсию
  • Т
    Татьяна
    12 октября 2023
    На воздушном шаре над Каппадокией
    Заказывала экскурсию для своих туристов. Им очень понравилось!
  • В
    Витта
    3 октября 2023
    На воздушном шаре над Каппадокией
    Это надо пережить! Восторг!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Полёт на воздушном шаре»

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  3. Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
  4. Полет над Каппадокией: достучаться до небес
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  6. Крепость Учхисар
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  8. Монастыри Гёреме
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  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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