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30%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235€165 за человека
Групповая
1 час
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
€170 за человека
Групповая
1 час
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€210 за человека
Групповая
2.5 часа
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€376 за человека
Групповая
1 час
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за человека
Групповая
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€329 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
- аанна3 июня 2024Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
- EEvgenia24 мая 2024Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
- ММария22 мая 2024Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
- SSofia15 мая 2024Посетила данную экскурсию. Организатором была Ольга. Все быстро оформила. Всегда на связи. Экскурсия прошла по расписанию и по цене, которая
- NNina29 апреля 2024Спасибо Ольге за организацию полета. Вовремя прошла оплата. Своевременно забрали из отеля. Привезли обратно. Сам полет освещался на турецко- Английском языке и информация была нам не доступна. Тем не менее хорошая погода, отличные виды и соответствующее настроение сделали свое дело. Восторг!
- ИИрина28 апреля 2024Мы прилетели в Каппадокию, чтобы полетать на воздушном шаре. Спасибо, Татьяна, что наша мечта исполнилась)! Быстро, точно по времени. отличная организация. Кстати,
- ММарат8 января 2024было круто, спасибо за экскурсию
- ТТатьяна12 октября 2023Заказывала экскурсию для своих туристов. Им очень понравилось!
- ВВитта3 октября 2023Это надо пережить! Восторг!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Полёт на воздушном шаре»
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