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Два континента на автомобиле

Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
Во время экскурсии 🧭 вы посетите уникальные исторические достопримечательности 🏛️, скрытые от обычного туриста, так как расположены далеко от исторического центра города.

На автомобиле 🚘 можно посетить, как основные достопримечательности в центре, так и отдалённые и не менее интересные объекты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-16 человек

  • €100 за экскурсию

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Два континента на автомобиле
Два континента на автомобиле

Что вы увидите

  • Стены Константинополя
  • Памятник Пери Реису
  • Музей Панорама 360 Взятие Константинополя
  • Смотровая площадка
  • Европейский берег Босфорского Пролива
  • Крепость Румели
  • Босфорский Мост
  • Смотровая площадка Чамлыджа
  • Девичья Башня
  • Молодёжная площадь
Экскурсионная программа:1. Стены Константинополя.
2. Памятник Пери Реису — Османскому мореплавателю, который первый нарисовал полную карту мира.
3. Музей 🖼 Панорама 360 Взятие Константинополя — Музей построен на том самом месте откуда пушка Османской Империи пробила стену Константинополя. Панорамный вид и завораживающие истории 📖 от экскурсовода перенесут Вас в центр события.
4. Смотровая площадка у дома кофейни французского писателя Пьера Лотти — панорамный вид на Залив Золотой Рог и по желанию турецкий кофе, который варят там со времён Османской Империи. И романтичная история Пьера Лотти.
5. Поездка вдоль европейского берега Босфорского Пролива.
6. Крепость Румели — которую построил Султан Мехмет для осады Константинополя.
7. Переезд через Босфорский Мост из европейского в азиатский континент (Мост Мучеников 15 июля) с интересными историями.
8. Смотровая площадка Чамлыджа на самом высоком холме Стамбула рядом с огромной новой одноимённой мечетью.
9. Девичья Башня — Леандрова Башня с картин Айвазовского в районе Ускюдар на берегу Босфора: Мечеть Михримах Султан дочери Султана Сулеймана Великолепного, построенная великим архитектором Османской Империи Мимаром Синаном, который безответно любил дочь султана и посвящал ей свои произведения. Красивая набережная с видом на девичью Башню и таинственные истории не оставят равнодушными никого.
10. Молодёжная площадь того самого великого пирата Капитана Барбаросса или командующего флотилией Оманской Империи. Площадь на европейском берегу Босфора, захватывающие истории и по желанию вкуснейшие кебабы.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
  • Посещение объектов культуры.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Два континента на автомобиле
Два континента на автомобиле
Два континента на автомобиле
Два континента на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан А.
Руслан А.
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Руслан А. проводит ещё 6 экскурсий

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