Экскурсионная программа:1. Стены Константинополя.

2. Памятник Пери Реису — Османскому мореплавателю, который первый нарисовал полную карту мира.

3. Музей 🖼 Панорама 360 Взятие Константинополя — Музей построен на том самом месте откуда пушка Османской Империи пробила стену Константинополя. Панорамный вид и завораживающие истории 📖 от экскурсовода перенесут Вас в центр события.

4. Смотровая площадка у дома кофейни французского писателя Пьера Лотти — панорамный вид на Залив Золотой Рог и по желанию турецкий кофе, который варят там со времён Османской Империи. И романтичная история Пьера Лотти.

5. Поездка вдоль европейского берега Босфорского Пролива.

6. Крепость Румели — которую построил Султан Мехмет для осады Константинополя.

7. Переезд через Босфорский Мост из европейского в азиатский континент (Мост Мучеников 15 июля) с интересными историями.

8. Смотровая площадка Чамлыджа на самом высоком холме Стамбула рядом с огромной новой одноимённой мечетью.

9. Девичья Башня — Леандрова Башня с картин Айвазовского в районе Ускюдар на берегу Босфора: Мечеть Михримах Султан дочери Султана Сулеймана Великолепного, построенная великим архитектором Османской Империи Мимаром Синаном, который безответно любил дочь султана и посвящал ей свои произведения. Красивая набережная с видом на девичью Башню и таинственные истории не оставят равнодушными никого.

10. Молодёжная площадь того самого великого пирата Капитана Барбаросса или командующего флотилией Оманской Империи. Площадь на европейском берегу Босфора, захватывающие истории и по желанию вкуснейшие кебабы.