  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Два лица Стамбула: Европа и Азия

Олеся
Олеся – Гид из Стамбула
Два лица Стамбула: Европа и Азия
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €120 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Два лица Стамбула: Европа и Азия
Два лица Стамбула: Европа и Азия

Что вы увидите

  • Османский сад
  • мечеть Михримах султан
  • музей кукол Османской семьи
  • башня Кыз Кулеси
  • площадь Бешикташ
  • Настоящий рынок специй и рыбы, для местных
  • Деловой район Стамбула
Если вы хотите увидеть все и немного больше, то этот маршрут для Вас.
Начнем нашу прогулку 👣 с одного из самых светских районов Стамбула, увидим как живут люди в этой части города, посетим улицу с завтраками, узнаем историю 📖 знаменитого пирата и увидем его усыпальницу.
Этот район Стамбула напоминает обычные европейские улочки, с кафейнями и бутиками, но именно здесь можно увидеть дух Стамбула. Мы уведем архитектуру османских времён, выпьем чашечку вкуснейшего турецкого кофе в султанском саду, узнаем какие тайны хранит в себе европейская часть города и чем она отличается от азиатской.
Затем на пароме мы переплывем Босфор, чтобы узнать, как живут люди в Азии.
Нас ждет посещение одной из самых красивых 🤩 мечетей и знаменитой набережной Стамбула, на которой снимают турецкие сериалы. Мы обязательно попробуем что-нибудь из турецкой кухни 🥧, прогуляемся по не туристическому базару, чтобы погрузится в жизнь этого города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на пароме
  • обед
Начало
🚩 Остановка метро Osmanbey
Место завершения
🏁 Набережная Района Ускюдар
Два лица Стамбула: Европа и Азия
Два лица Стамбула: Европа и Азия
Два лица Стамбула: Европа и Азия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олеся
Олеся
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
356 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
125 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты