Если вы хотите увидеть все и немного больше, то этот маршрут для Вас.

Начнем нашу прогулку 👣 с одного из самых светских районов Стамбула, увидим как живут люди в этой части города, посетим улицу с завтраками, узнаем историю 📖 знаменитого пирата и увидем его усыпальницу.

Этот район Стамбула напоминает обычные европейские улочки, с кафейнями и бутиками, но именно здесь можно увидеть дух Стамбула. Мы уведем архитектуру османских времён, выпьем чашечку вкуснейшего турецкого кофе в султанском саду, узнаем какие тайны хранит в себе европейская часть города и чем она отличается от азиатской.

Затем на пароме мы переплывем Босфор, чтобы узнать, как живут люди в Азии.

Нас ждет посещение одной из самых красивых 🤩 мечетей и знаменитой набережной Стамбула, на которой снимают турецкие сериалы. Мы обязательно попробуем что-нибудь из турецкой кухни 🥧, прогуляемся по не туристическому базару, чтобы погрузится в жизнь этого города.