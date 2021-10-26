Что вас ожидает

Европейский Стамбул

Мы прогуляемся по живописной набережной Эминеню, пройдем через знаменитый Галатский мост и попадем в район Каракей, где вы сможете попробовать «балык экмек» — вкуснейшую рыбу в лаваше. После поднимемся на пешеходную улицу Истикляль, поговорим о жизни белой эмиграции в Стамбуле, отыщем одну из старейших церквей города и прокатимся на красном трамвае.

Волшебные кварталы Ускюдар и Кузгунджук

На пароме мы отправимся в азиатскую часть города. В Ускюдаре я покажу мечеть Михримах Султан, Девичью башню и набережную Саланджак. А Кузгунджук покорит вас тишиной, разноцветными деревянными домами с ажурными окнами и уютными кафе. Завершающим аккордом экскурсии станет холм Чамлыджа — самая высокая точка Стамбула. Вы оцените одноименную мечеть и полюбуетесь потрясающей панорамой города.

Организационные детали