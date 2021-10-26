Исследовать квартал с разноцветными домами, прокатиться на пароме и заглянуть в мечеть

5
1 отзыв
По Стамбулу можно гулять бесконечно, настолько он романтичный, колоритный и разнообразный! Приглашаю вас пройти со мной по маршруту, сочетающему бурлящую улицу Истикляль и тихие районы в азиатской части, мечети и церкви, старинную и современную архитектуру.

Я расскажу, как развивался город, какие фильмы в нем снимали и как живут местные сегодня.
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул
Красочный Стамбул

Что вас ожидает

Европейский Стамбул

Мы прогуляемся по живописной набережной Эминеню, пройдем через знаменитый Галатский мост и попадем в район Каракей, где вы сможете попробовать «балык экмек» — вкуснейшую рыбу в лаваше. После поднимемся на пешеходную улицу Истикляль, поговорим о жизни белой эмиграции в Стамбуле, отыщем одну из старейших церквей города и прокатимся на красном трамвае.

Волшебные кварталы Ускюдар и Кузгунджук

На пароме мы отправимся в азиатскую часть города. В Ускюдаре я покажу мечеть Михримах Султан, Девичью башню и набережную Саланджак. А Кузгунджук покорит вас тишиной, разноцветными деревянными домами с ажурными окнами и уютными кафе. Завершающим аккордом экскурсии станет холм Чамлыджа — самая высокая точка Стамбула. Вы оцените одноименную мечеть и полюбуетесь потрясающей панорамой города.

Организационные детали

  • Общественный транспорт не включен в стоимость: паром — 4, 20 лиры, автобус — 4, 20 лиры (мы проедем на нем три раза)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Meerim
Meerim
Добрый день! Меня зовут Мерим. Живу в прекрасном Стамбуле более четырех лет — в него не возможно не влюбиться, и я надеюсь, вы убедитесь в этом сами! Историю этого города я начала изучать очень давно. Мне бы хотелось передать вам не только мои знания, но и поделиться эмоциями, которые дарит этот город всем в избытке.
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1 реальный отзыв

О
26 окт 2021
…. вот и подошел к концу этот прекрасный день, насыщеный интересными историями, рассказами, историческими фактами о жизни в Стамбуле. Благодаря Мерим сложилось чувство, как будто приехал к старому другу в гости, и провел с ним не забываемый день гуляя по одному из самых интересных городов планеты, семь часов пролетели незаметно. Мы очень рады, что познакомились с таким прекрасным человеком, который раскрасил для нас Стамбул такими яркими красками.

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