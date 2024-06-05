Экскурсии на 1 день в Бухаре

Найдено 9 экскурсий в категории «На весь день» в Бухаре на русском языке, цены от €70, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухара известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
142 отзыва
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
89 за всё до 5 чел.
Бухара яркая и неповторимая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
84 за всё до 12 чел.
Бухара - город ремесленников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
70 за всё до 6 чел.
Бухара: вокруг да около
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
115 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.
Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
Индивидуальная
7 часов
Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
Путешествие из Бухары в Хиву на современных автомобилях с русскоговорящим водителем. Полное наслаждение дорогой и природой
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
220 за всё до 3 чел.
Трансфер Бухара-Хива-Бухара
Индивидуальная
7 часов
Трансфер Бухара-Хива-Бухара: комфортная поездка с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Бухары в Хиву и обратно. Русскоговорящий водитель, кондиционер и остановки в живописных местах сделают поездку незабываемой
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города
  • В
    Валерий
    3 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
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    что мы этого почти не ощутили. Заглянули в уголки городской старины, где мало туристов заходит, открылись нам маленькие тайны древних водоемов-хаузов, которые заброшены, но необычайно трогательны в современности, во множество маленьких местных действующих и позаброшенных мечетей города и многое другое. Незабываем некрополь …. Нет в нем ощущения смертности человеческой - есть дух добра и жизни вечной! Обед в нетуристическом месте с вкуснейшими мантами и компотом на все сто с присыпочкой. Локацию не скажем, что бы оставить место неиспорченным туристическим наплывом. Может вы станете интересны Армену и он откроет вам и эту городскую нетуристическую точку гастрономической радости. Спасибо за все, Армен!

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Бухара: вокруг да около
    Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
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    мало времени, то можно выбрать экскурсию с посещением только загородного дворца эмира и дома купца, т. к. в Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани смотреть особо нечего и если Вы не мусульманине, то это место не представляет интереса. Но Акбар сделал поездку интересной, много фактов, при этом не перегружал датами и именами, чем часто грешат экскурсаводы. Рекомендую.

  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Очень рекомендуем экскурсию с прекрасным организатором и гидом Акбаром! Вы абсолютно точно не пожалеете о выборе этого гида! Были учтены все пожелания
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    по времени, так как приезжали в Бухару 1-м днем. Гастрономические пожелания - насладились лучшей самсой Бухары) Остались самые положительные и эмоциональные впечатления от посещения города и от экскурсии. Очень приятная и грамотная подача информации, было безумно интересно и мы получили ответы на все возникшие вопросы. Город захватывающий и великолепный. Без Акбара многое бы не успели. Огромное спасибо!

  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Было очень интересно и детям, и взрослым. Экскурсовод никуда не торопился, ждал. Если была необходимость, отвечал на все вопросы
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Что-то добавлять к предыдущим отзывам не буду, просто скажу- Армен супер, выкладывается на 110%, очень любит свою нелёгкий труд и своих гостей! Благодарим за экскурсию и неподдельную любовь к своему родному городу, это было приятно видеть!
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Бухара яркая и неповторимая
    Акбар - отличный гид, прекрасный рассказчик и очень отзывчивый человек! Мы из-за непредвиденных обстоятельств не успевали на экскурсию в назначенное время, Акбар любезно согласился перенести экскурсию. Экскурсия была великолепная! Выражаю огромную благодарность Акбару и, однозначно, рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Бухара: вокруг да около
    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
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    городе и его истории Акбар обязательно поможет систематизировать. По крайней мере, у нас было именно так. Даже дождик не помешал:) Были на экскурсии с мужем, узнали много нового — про то, как жили зажиточные купцы, что в их доме было обязательным. А после — как жил эмир, что было в его дворце, как сложилась судьба и судьба семьи. Очень много Акбар рассказал про суфизм, после посмотрели на суфийский комплекс — получилось достаточно глубокое погружение в эту тему. А ещё попробовали гиждуванский шашлык — воспоминания о нём до сих пор греют душу, было ну очень вкусно. В общем, сами бы не доехали до всех точек и столько бы не узнали:) Ко всему прочему добавлю, что Акбар замечательный гид и человек — видна эрудиция, глубокое погружение в тему, желание именно познакомить с культурой и историей, а не просто дать общую информацию. Рекомендуем экскурсию и Акбара как гида — читателям этого отзыва и знакомым, которые поедут в Узбекистан 🙂

    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя
  • Л
    Лиана
    23 мая 2024
    Бухара - сердце Древнего Востока
    Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Бухара - город ремесленников
    Отличная экскурсия, замечательный гид! Очень интересный рассказ, не перегруженный излишними деталями, но при возникновении вопросов Равшан всегда был готов дать дополнительную
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    информацию. Очень хорошо продуманный маршрут, дополнительно запрошенный мастер-класс был добавлен уже в процессе экскурсии. С удовольствием рекомендую Равшана, очень приятно было провести почти весь день в его компании! Равшан, еще раз большущее спасибо за заботу о нашей небольшой группе!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Бухара известная и неизведанная
  2. Бухара яркая и неповторимая
  3. Бухара - город ремесленников
  4. Бухара - сердце Древнего Востока
  5. Бухара: вокруг да около
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "На весь день" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 70 до 315 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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