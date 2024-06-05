1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€89 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
€84 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€115 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
Путешествие из Бухары в Хиву на современных автомобилях с русскоговорящим водителем. Полное наслаждение дорогой и природой
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Трансфер Бухара-Хива-Бухара: комфортная поездка с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Бухары в Хиву и обратно. Русскоговорящий водитель, кондиционер и остановки в живописных местах сделают поездку незабываемой
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗиннят5 июня 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
- ВВалерий3 июня 2024Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
- ВВадим3 июня 2024Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
- ООлеся31 мая 2024Очень рекомендуем экскурсию с прекрасным организатором и гидом Акбаром! Вы абсолютно точно не пожалеете о выборе этого гида! Были учтены все пожелания
- ААнастасия29 мая 2024Было очень интересно и детям, и взрослым. Экскурсовод никуда не торопился, ждал. Если была необходимость, отвечал на все вопросы
- ЕЕвгений28 мая 2024Что-то добавлять к предыдущим отзывам не буду, просто скажу- Армен супер, выкладывается на 110%, очень любит свою нелёгкий труд и своих гостей! Благодарим за экскурсию и неподдельную любовь к своему родному городу, это было приятно видеть!
- ЕЕлена27 мая 2024Акбар - отличный гид, прекрасный рассказчик и очень отзывчивый человек! Мы из-за непредвиденных обстоятельств не успевали на экскурсию в назначенное время, Акбар любезно согласился перенести экскурсию. Экскурсия была великолепная! Выражаю огромную благодарность Акбару и, однозначно, рекомендую!!!
- ЕЕлена26 мая 2024Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
- ЛЛиана23 мая 2024Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
- ЮЮлия10 мая 2024Отличная экскурсия, замечательный гид! Очень интересный рассказ, не перегруженный излишними деталями, но при возникновении вопросов Равшан всегда был готов дать дополнительную
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На весь день»
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