Водная прогулка
Экскурсия по живописным местам Узбекистана: перевал, водохранилище и «Плато демонов»
Начало: Ваш отель в Самарканде
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
$140 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Дьявола и загадочный город Шахрисабз
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$171
$180 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Шахрисабз и перевал Тахта-Карача: путешествие на родину Тамерлана
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
$135
$150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
Начало: Я заберу вас из отеля
Расписание: По договоренности
$180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Шайтан Жига»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в феврале 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Шайтан Жига" можно забронировать 4 экскурсии от 135 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Шайтан Жига», 18 ⭐ отзывов, цены от $135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель