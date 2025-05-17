Билеты онлайн без очередей в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Самарканде на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
1 час
Билеты
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
Насладиться живой традиционной музыкой и народными танцами в исполнении профессиональных артистов
Начало: В центре Самарканда
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$25 за билет
Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)
1 час
Билеты
Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)
Окунуться в историю знаменитой площади - от зарождения до расцвета в эпоху Тимуридов
Начало: На площади Регистан
«Входные билеты включены в стоимость»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$35 за билет
Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)
Пешая
3 часа
Билеты
Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)
Исследовать все главные исторические памятники и понаблюдать за бытом местных жителей
Начало: У отеля Movenpick
19 мая в 00:00
20 мая в 00:00
$40 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
  2. Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)
  3. Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в мае 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 40.
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