Билеты
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
Насладиться живой традиционной музыкой и народными танцами в исполнении профессиональных артистов
Начало: В центре Самарканда
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$25 за билет
Билеты
Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)
Окунуться в историю знаменитой площади - от зарождения до расцвета в эпоху Тимуридов
Начало: На площади Регистан
«Входные билеты включены в стоимость»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$35 за билет
Билеты
Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)
Исследовать все главные исторические памятники и понаблюдать за бытом местных жителей
Начало: У отеля Movenpick
19 мая в 00:00
20 мая в 00:00
$40 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Билеты»
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