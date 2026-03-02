Индивидуальная
до 5 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: В частной квартире повара
Завтра в 19:00
4 мар в 11:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
4 мар в 07:00
5 мар в 07:00
$279 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
Восточные кварталы Самарканда: прогулка по улочкам + дегустация плова
Откройте для себя настоящую жизнь Самарканда, прогуливаясь по его кварталам и наслаждаясь вкусом традиционного плова. Это уникальный опыт
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 мар в 08:00
от $209
$220 за всё до 250 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Чем заняться на длинных выходных»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в марте 2026
Сейчас в Самарканде в категории "Чем заняться на длинных выходных" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 279 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Чем заняться на длинных выходных», 226 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май