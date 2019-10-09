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Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Токио на русском языке, цены от $91. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
«Получить представление прежде всего о вкусе зеленого чая маття и о десертах с маття можно и в центре шумной современной столице Японии, тем более что интересующий нас чай доставляют сюда и из Киото тоже»
30 сен в 11:00
от $300 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению суши рядом с Токийской башней
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс по приготовлению суши рядом с Токийской башней
Начало: МП4В+В6В Минато, Токио, Япония
«Погрузитесь в японскую культуру через её традиционную кухню»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (время начала).
$91.88 за человека
Экскурсия по саду Хаппо-эн с ужином или десертом
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по саду Хаппо-эн с ужином или десертом
Начало: Токио
«Десерт или ужин в саду с видом осеннего пейзажа с красной иллюминацией»
Завтра в 16:00
15 июл в 16:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

S
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид,
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образованная, интересная, интеллектуальная! Плюс, настоящий гурман и ценитель прекрасного. Мила дала нам много полезной информации, рассказала много удивительных фактов, показала лучшие Кафе, рестораны, а также не туристические районы Токио.
Если Вы хотите увидеть и попробовать настоящую японскую кухню, то Вы обратились по адресу и попали в точку!
Спасибо большое, Мила!

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С
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места,
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о которых я даже не подозреваю)! Тема экскурсии заинтересовала, профиль Милы подкрепил этот интерес. Мы с дочерью просто очарованы нашим гидом! Прекрасно образованная, обаятельная и красивая Мила с большим вкусом раскрыла перед нами новые нюансы любимого города! Щедро делясь "сокровищами" из личного опыта, Мила корректировала маршрут с учетом наших пожеланий, и в итоге мы увидели много нового! Все было очень вкусно - и еда, и информация! Думаю всем, кто заинтересован узнать о Японии больше чем просто турист, стоит пообщаться с Милой. Ее любовь к этой стране, энциклопедические знания и индивидуальный подход к своим клиентам просто поразят вас!

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Сергей
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Благодаря Миле мы совершили увлекательную поездку в Йокогаму. Вначале были сомнения. стоит ли туда ехать. Стоит! Чудесный город, зеленый, просторный,
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современный. Мила открыла нам несколько секретных мест, и дала много бесценных советов. И она еще гурман! Обед у нас был в потрясающем японском ресторане, это было гастрономическое наслаждение! И она же организовала нам ужин уже в Токио, в еще более потрясающе вкусном и аутентичном месте. Туристы там не частые гости, но нам повезло) Еще раз ей огромное спасибо за содействие и этот чудесный день! За ресторан и парк отдельное мерси!

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Всего 3 отзыва в Токио в категории "Кулинарные мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Десерты по-токийски: маття и с чем его едят;
  2. Мастер-класс по приготовлению суши рядом с Токийской башней;
  3. Экскурсия по саду Хаппо-эн с ужином или десертом.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Перекрёсток Сибуя;
  2. Район Гиндза;
  3. Храм Сэнсо-дзи;
  4. Хаконе;
  5. Камакура;
  6. Остров Одайба;
  7. Район Акихабара;
  8. Императорский дворец Токио;
  9. Квартал «Асакуса»;
  10. Храм Мэйдзи-дзингу.
Сколько стоит экскурсия по Токио в июле 2026
Сейчас в Токио в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 91 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 3 ⭐ отзыва, цены от $91. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь