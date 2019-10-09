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Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов

Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...

«Получить представление прежде всего о вкусе зеленого чая маття и о десертах с маття можно и в центре шумной современной столице Японии, тем более что интересующий нас чай доставляют сюда и из Киото тоже»