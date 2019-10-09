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Индивидуальная
до 3 чел.
Десерты по-токийски: маття и с чем его едят
Погрузитесь в мир токийских десертов с маття и узнайте, где попробовать лучший зеленый чай в столице Японии. Экскурсия для настоящих гурманов
Начало: У стойки рисепшн отеля гостей если отель в предела...
«Получить представление прежде всего о вкусе зеленого чая маття и о десертах с маття можно и в центре шумной современной столице Японии, тем более что интересующий нас чай доставляют сюда и из Киото тоже»
30 сен в 11:00
от $300 за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс по приготовлению суши рядом с Токийской башней
Начало: МП4В+В6В Минато, Токио, Япония
«Погрузитесь в японскую культуру через её традиционную кухню»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (время начала).
$91.88 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по саду Хаппо-эн с ужином или десертом
Начало: Токио
«Десерт или ужин в саду с видом осеннего пейзажа с красной иллюминацией»
Завтра в 16:00
15 июл в 16:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
S
Отличная экскурсия! На Экскурсии были семьей из 4 человек, двое взрослых детей. Много нового, интересного и вкусного! Мила- отличный гид,
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С
Несмотря на то, что мы приезжаем в Токио последние двенадцать лет, я отдаю себе отчет в том что есть места,
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Благодаря Миле мы совершили увлекательную поездку в Йокогаму. Вначале были сомнения. стоит ли туда ехать. Стоит! Чудесный город, зеленый, просторный,
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Всего 3 отзыва в Токио в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Кулинарные мастер-классы»
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Сейчас в Токио в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 91 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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