Едем в путешествие по Абхазии: вы прогуляетесь по нарядной набережной, увидите горное ущелье и насладитесь целебными источниками. По пути — дегустации местного вина, сыра и мёда, а также остановки у символов Гагры и вечерней колоннады. Это будет день, полный ярких впечатлений.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» в Гагре

Начнём с осмотра фасада одного из символов города — величественного ресторана «Гагрипш».

Приморский парк с лебедями

Живописный парк в самом сердце Нового Афона, где среди пальм, кипарисов и уютных аллей расположены пруды с белыми и чёрными лебедями. Это одно из самых красивых мест для неспешной прогулки, отдыха и памятных фотографий.

Сухум

Прогуляетесь по набережной начала 20 века и увидите знаменитый фонтан с грифонами, который украшает центр города.

Черниговка

Красивое горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные белые скалы. Здесь можно насладиться природой, сделать фотографии и вдохнуть свежий горный воздух.

Кындыг

Комплекс целебных источников. Вы сможете принять грязевые ванны или насладиться термальным гидромассажем — отличное место для восстановления и релаксации.

Вечерняя Гагрская колоннада

На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой всего побережья Абхазии и сделать красивые фотографии на закате.

Перерывы на еду

В течение дня предусмотрены дегустации: местное вино, сыр и копчёное мясо, мед. По желанию можно устроить обед.

Примерный тайминг

Ресторан «Гагрипш» — 10 мин

Город Новый Афон и Приморский парк с лебедями — 30 мин

Дегустация вина, сыра и копчёного мяса — 35 мин

Дегустация мёда — 35 мин

Набережная Сухума — 50 мин

Прогулка по Черниговке — 1 ч

Кындыг — 1,5 ч

Вечерняя колоннада — 15 мин, завершение программы

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, дегустации, страховка на время путешествия

Возьмите паспорт для перехода границы

С вами будет гид из нашей команды