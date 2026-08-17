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Из Гагры - к Сухуму, Новому Афону, Кындыгу и Черниговке

Культура, природа и целебные источники за 1 день
Едем в путешествие по Абхазии: вы прогуляетесь по нарядной набережной, увидите горное ущелье и насладитесь целебными источниками.

По пути — дегустации местного вина, сыра и мёда, а также остановки у символов Гагры и вечерней колоннады. Это будет день, полный ярких впечатлений.
Из Гагры - к Сухуму, Новому Афону, Кындыгу и Черниговке
Из Гагры - к Сухуму, Новому Афону, Кындыгу и Черниговке
Из Гагры - к Сухуму, Новому Афону, Кындыгу и Черниговке

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» в Гагре

Начнём с осмотра фасада одного из символов города — величественного ресторана «Гагрипш».

Приморский парк с лебедями

Живописный парк в самом сердце Нового Афона, где среди пальм, кипарисов и уютных аллей расположены пруды с белыми и чёрными лебедями. Это одно из самых красивых мест для неспешной прогулки, отдыха и памятных фотографий.

Сухум

Прогуляетесь по набережной начала 20 века и увидите знаменитый фонтан с грифонами, который украшает центр города.

Черниговка

Красивое горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные белые скалы. Здесь можно насладиться природой, сделать фотографии и вдохнуть свежий горный воздух.

Кындыг

Комплекс целебных источников. Вы сможете принять грязевые ванны или насладиться термальным гидромассажем — отличное место для восстановления и релаксации.

Вечерняя Гагрская колоннада

На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой всего побережья Абхазии и сделать красивые фотографии на закате.

Перерывы на еду

В течение дня предусмотрены дегустации: местное вино, сыр и копчёное мясо, мед. По желанию можно устроить обед.

Примерный тайминг

Ресторан «Гагрипш» — 10 мин
Город Новый Афон и Приморский парк с лебедями — 30 мин
Дегустация вина, сыра и копчёного мяса — 35 мин
Дегустация мёда — 35 мин
Набережная Сухума — 50 мин
Прогулка по Черниговке — 1 ч
Кындыг — 1,5 ч
Вечерняя колоннада — 15 мин, завершение программы

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, дегустации, страховка на время путешествия
  • Возьмите паспорт для перехода границы
  • С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно и по желанию оплачиваются:
  • термальный источник — 400 ₽
  • Новоафонский монастырь — 300 ₽ за чел.
  • село Лыхны и храм 10 века — 300 ₽ за чел.
  • Драндский собор 7 века — 300 ₽ за чел.
  • фуникулёр (панорамная площадка с видом на Сухум) — 300 ₽/чел.
  • ущелье Черниговка — 400 ₽ за чел.
  • обед в Апацхе (закажем стол заранее по дороге в Черниговку)
  • Продолжительность экскурсии указана ориентировочно (зависит от дорожной ситуации, сезона, пробок и других обстоятельств, не зависящих от организатора).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые1520 ₽
Дети до 11 лет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 22492 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
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время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

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