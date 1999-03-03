Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Стоимость экскурсии 🧭 на 1 человека 300 дол, на двоих 350 дол и далее плюс 50 дол. за человека. Лухан это один из важнейших пригородов Буэнос Айреса. Находится город 🏙️ в 70 км от столицы ⭐️. Известен город самой большой церковью (базиликой) в нео-готическом стиле, а так же огромной площадью с различными музеями и местом отдыха с множеством гриль ресторанов и сувенирных магазинов с религиозной атрибутикой.

Во время экскурсии мы с вами: