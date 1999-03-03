Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в город Лухан

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Экскурсия в город Лухан
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $321 за человека

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Экскурсия в город Лухан
Экскурсия в город Лухан
Стоимость экскурсии 🧭 на 1 человека 300 дол, на двоих 350 дол и далее плюс 50 дол. за человека. Лухан это один из важнейших пригородов Буэнос Айреса. Находится город 🏙️ в 70 км от столицы ⭐️. Известен город самой большой церковью (базиликой) в нео-готическом стиле, а так же огромной площадью с различными музеями и местом отдыха с множеством гриль ресторанов и сувенирных магазинов с религиозной атрибутикой.

Во время экскурсии мы с вами:

    Начало и место завершения
    🚩 Buenos Aires
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан
    Экскурсия в город Лухан

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Гид S.
    Гид S.
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