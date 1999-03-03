Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Наша экскурсия ⛳ начинается с посещения престижных северных жилых районов Буэнос-Айреса: Оливос, Сан Исидро и Тигре. Мы проезжаем знаменитый ипподром Буэнос-Айреса, где проходят все самые значимые скачки города, а также один из главных стадионов города — River Plate. Затем мы увидим загородную резиденцию президента, где глава аргентинской республики отдыхает, работает и в буквальном смысле решает судьбу страны. Посмотрим на жизнь района Сан Исидро — здесь находится различные кинотеатры, рестораны и множество магазинов, а также дома самых зажиточных аргентинцев. Мы продолжим наше путешествие в район Тигре, именно здесь переплетаются многочисленные устья реки Парана. В составе группы мы прокатимся на кораблике по устьям реки и посмотрим на быт местных островитян. Вся жизнь здесь сконцентрирована на маленьких островах, окружённых водой. Здесь развита система водных автобусов, магазинов на воде, киосков, школ, больниц и музеев. Всё, что нужно для комфортного проживания на островах. Тут круглый год проживает около 10–15 тыс человек, а также здесь находятся дачи многочисленных жителей Буэнос-Айреса.

Чем не аргентинская Венеция? После прогулки на кораблике мы заезжаем в порт фруктов 🍎, чтобы посмотреть на колоритной традиционный рынок, где вы сможете приобрести сувениры 🎁 ручной работы местных ремесленников. Заканчиваем нашу экскурсию посещением исторического центра Сан Исидро и осмотром одного из старейших готических соборов страны. Во время нашей экскурсии 🧭 нас ждёт демонстрация приготовления, а также небольшая церемония распития мате, в которой сможет поучаствовать каждый из вас.

Помимо незабываемых впечатлений, вас также ждут небольшие подарки, которые станут вашими помощниками на время пребывания в Аргентине и Буэнос-Айресе: разработанная мной карта Буэнос-Айреса с достопримечательностями 🏛️, ресторанами и рекомендациями по городу, карта Аргентины на русском языке с полезной информацией по регионам.