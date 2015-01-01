Кирилл проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Однодневная программа. Экскурсия в Колонию из Буэнос-Айреса

Небольшой городок Колония-дель-Сакраменто находится на юге Уругвая, на противоположном берегу от Буэнос-Айреса. Когда-то это поселение основала Португальская империя. Чисто чтобы насолить испанцам. Потом он несколько раз переходил из рук в руки, как разменная монета в бесконечных португало-испанских военных спорах. Сейчас Колония — это милый, спокойный городок с отличной кухней, в который очень приятно сбегать из Буэнос-Айреса. По ходу экскурсии вы побываете на традиционном уругвайском кладбище, зайдёте на небольшой сувенирный рынок, выпьете вкусного уругвайского вина, посмотрите развалины форта, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, прогуляетесь по яхтенным причалам, подниметесь на старинный маяк и сделаете множество красивых фотографий.

Двухдневная программа. Экскурсия в Монтевидео и Колонию из Буэнос-Айреса

Из Колонии в столицу Уругвая ходят удобные автобусы. Вы окажетесь там ближе к вечеру. Прогуляетесь по засыпающему городу, поужинаете в отличном ресторане и переночуете в хорошей гостинице. А утром отправитесь на очередную экскурсию: пройдете по портовому району и набережной, посмотрите многочисленные граффити и аутентичные парки, отведаете вкусной рыбы или баранины в приятном месте с бутылочкой-другой настоящего зелёного вина и узнаете, почему любые аргентинские проблемы — благо для уругвайского народа.

Дополнительные расходы

при поездке на 1 день

стоимость билетов на паром на туристов и гида (покупаем на месте в Буэнос-Айресе, от 70 до 140 USD с человека, в зависимости от времени и места покупки);

с человека, в зависимости от времени и места покупки); завтрак, обед и ужин в Уругвае (до 50 USD с человека, в зависимости от выбранного ресторана и типа еды);

с человека, в зависимости от выбранного ресторана и типа еды); личные расходы.

при поездке на 2 дня