Кирилл проводит ещё 3 экскурсии

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На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса

Побывать там, где течет «река разноцветных птиц»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$312 за экскурсию

Кирилл
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Кирилл – Гид в Буэнос-Айресе
Навряд ли вы когда-нибудь в своей жизни специально отправитесь в Уругвай.

Это небольшое, по площади чуть больше Греции, но гордое и независимое государство зажато между Аргентиной и Бразилией.

Со своей валютой, своими законами и своей историей 📖.

Оказавшись в Буэнос-Айресе, вы вполне можете посетить Уругвай, ведь до него отсюда можно добраться всего за один час.

Эта поездка превратится в небольшое и очень интересное приключение внутри вашего путешествия.
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса

Что вас ожидает

Однодневная программа. Экскурсия в Колонию из Буэнос-Айреса
Небольшой городок Колония-дель-Сакраменто находится на юге Уругвая, на противоположном берегу от Буэнос-Айреса. Когда-то это поселение основала Португальская империя. Чисто чтобы насолить испанцам. Потом он несколько раз переходил из рук в руки, как разменная монета в бесконечных португало-испанских военных спорах. Сейчас Колония — это милый, спокойный городок с отличной кухней, в который очень приятно сбегать из Буэнос-Айреса. По ходу экскурсии вы побываете на традиционном уругвайском кладбище, зайдёте на небольшой сувенирный рынок, выпьете вкусного уругвайского вина, посмотрите развалины форта, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, прогуляетесь по яхтенным причалам, подниметесь на старинный маяк и сделаете множество красивых фотографий.

Двухдневная программа. Экскурсия в Монтевидео и Колонию из Буэнос-Айреса
Из Колонии в столицу Уругвая ходят удобные автобусы. Вы окажетесь там ближе к вечеру. Прогуляетесь по засыпающему городу, поужинаете в отличном ресторане и переночуете в хорошей гостинице. А утром отправитесь на очередную экскурсию: пройдете по портовому району и набережной, посмотрите многочисленные граффити и аутентичные парки, отведаете вкусной рыбы или баранины в приятном месте с бутылочкой-другой настоящего зелёного вина и узнаете, почему любые аргентинские проблемы — благо для уругвайского народа.

Дополнительные расходы

при поездке на 1 день

  • стоимость билетов на паром на туристов и гида (покупаем на месте в Буэнос-Айресе, от 70 до 140 USD с человека, в зависимости от времени и места покупки);
  • завтрак, обед и ужин в Уругвае (до 50 USD с человека, в зависимости от выбранного ресторана и типа еды);
  • личные расходы.

при поездке на 2 дня

  • завтрак, обед и ужин в Уругвае (до 50 USD с человека, в зависимости от выбранного ресторана, еды и напитков);
  • отель на туристов и гида в Монтевидео (я предоставлю список рекомендуемых отелей со ссылками на Booking.com, в зависимости от категории и наличия свободных номеров, стоимость одного номера варьируется от 50 до 120 USD за ночь);
  • автобусный билет из Колонии в Монтевидео на туристов и гида (порядка 20-30 USD, около 3 часов в пути);
  • личные расходы.

Организационные детали

  • Все передвижения по Колонии и Монтевидео — пешие.
  • Стоимость двухдневной экскурсии составляет 400 USD за группу до 2-х человек, плюс дополнительные расходы, указанные ниже.
  • В стоимость экскурсий не включена еда, напитки и поездки на такси. Билеты на паромы и междугородние автобусы, а также проживание в отеле (для гида и туристов) оплачиваются дополнительно.
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса
На пароме в Уругвай из Буэнос-Айреса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Привет! Меня зовут Кирилл, я бывший журналист и автор самого популярного портала о жизни в Аргентине на русском языке. Живу в Буэнос-Айресе с 2015 года и столько же вожу экскурсии и сопровождаю путешественников в их поездках по Аргентине: от водопадов и пустынь на севере до заснеженных земель Патагонии с китами, пингвинами и синими ледниками на юге. Я не продаю вам экскурсии, я предлагаю вам посмотреть настоящую Аргентину, ту, которую никогда не увидит ни один турист.
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