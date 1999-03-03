Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $200 за человека

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Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Стоимость экскурсии 🧭 200 дол на человека, 250 дол за двоих и далее 50 дол за человека.
Во время обзорной экскурсии я вас познакомлю с лучшими местами города. Мы побываем на: • Plaza de Mayo (главная площадь города, где находится президентский дворец (Розовый дом, он же Casa Rosada). Если экскурсия ⛳ выпадет на выходной день, то мы можем войти во внутрь и посмотреть на здание изнутри. Так же на этой площади мы посетим с вами главный собор Буэнос Айреса (Catedral). • Район San Telmo. Один из самых старых районов. Бывший район всей элиты. Сейчас это район антикварных магазинчиков и ярмарки выходного дня с различными развлечениями и уличным танго. • Район La Boca — один из самых бедных районов города, где после 18. 00 не желательно находиться. Это район с цветными домиками. Первый эмигрантский район. Этот район, где зародилось танго, потому на каждом углу играет музыка танго и можно увидеть как танцуют 💃 танго в уличных кафе Плюс в этом районе можно закупиться сувенирчиками, ну и конечно же полюбоваться цветными домиками. • Площадь Конгрессо (здание парламента) • Площадь Сан Мартина • Новый богатый район Пуэрто Мадеро. • Книжный магазин построенный в бывшем театре. • Район Реколета и знаменитое кладбище с одноименным названием. • Район Палермо — дорогой район с огромным количеством парков 🌳. Мы посетим с вами парк роз, а так же увидим как живет богатая часть населения этого разно колоритного города.
  • Проедимся с вами по самой широкой улице 9 июля (9 de julio), увидим обелиск и многое другое.
Начало и место завершения
🚩 Buenos Aires
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу
Обзорная экскурсия по Буэнос-Айресу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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