Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Стоимость экскурсии 🧭 200 дол на человека, 250 дол за двоих и далее 50 дол за человека.

Во время обзорной экскурсии я вас познакомлю с лучшими местами города. Мы побываем на: • Plaza de Mayo (главная площадь города, где находится президентский дворец (Розовый дом, он же Casa Rosada). Если экскурсия ⛳ выпадет на выходной день, то мы можем войти во внутрь и посмотреть на здание изнутри. Так же на этой площади мы посетим с вами главный собор Буэнос Айреса (Catedral). • Район San Telmo. Один из самых старых районов. Бывший район всей элиты. Сейчас это район антикварных магазинчиков и ярмарки выходного дня с различными развлечениями и уличным танго. • Район La Boca — один из самых бедных районов города, где после 18. 00 не желательно находиться. Это район с цветными домиками. Первый эмигрантский район. Этот район, где зародилось танго, потому на каждом углу играет музыка танго и можно увидеть как танцуют 💃 танго в уличных кафе Плюс в этом районе можно закупиться сувенирчиками, ну и конечно же полюбоваться цветными домиками. • Площадь Конгрессо (здание парламента) • Площадь Сан Мартина • Новый богатый район Пуэрто Мадеро. • Книжный магазин построенный в бывшем театре. • Район Реколета и знаменитое кладбище с одноименным названием. • Район Палермо — дорогой район с огромным количеством парков 🌳. Мы посетим с вами парк роз, а так же увидим как живет богатая часть населения этого разно колоритного города.