Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Поездка на водопады Игуасу

Гид S.
Гид S. – Гид из Буэнос-Айреса
Поездка на водопады Игуасу
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $749 за человека

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Поездка на водопады Игуасу
Поездка на водопады Игуасу

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

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    • Что вы будете делать на экскурсии?

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    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Начало и место завершения
    🚩 Buenos Aires
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу
    Поездка на водопады Игуасу

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Гид S.
    Гид S.
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