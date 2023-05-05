Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города. Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.

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Описание

Всемирно известная коллекция болидов и летательных аппаратов основателя «Редбулл» Дитриха Матешица – обязательный пункт программы посещения города. Невозможно предугадать, какая именно часть богатой коллекции Матешица будет выставлена ко времени вашего визита в Зальцбург, но что бы ни показали в этом фантастическом комплексе напротив зальцбургского аэропорта, равнодушным «Ангар 7» никого не оставляет. Во время прогулки по экспозиции мы узнаем историю «Редбулл», особенности организации производства и секреты (и подводные камни) его грандиозного маркетинга. Напоминаем, что здесь же находится один из мишленовских ресторанов «Икарус».