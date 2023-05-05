Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Всемирно известная коллекция болидов и летательных аппаратов основателя «Редбулл» Дитриха Матешица – обязательный пункт программы посещения города. Невозможно предугадать, какая именно часть богатой коллекции Матешица будет выставлена ко времени вашего визита в Зальцбург, но что бы ни показали в этом фантастическом комплексе напротив зальцбургского аэропорта, равнодушным «Ангар 7» никого не оставляет. Во время прогулки по экспозиции мы узнаем историю «Редбулл», особенности организации производства и секреты (и подводные камни) его грандиозного маркетинга. Напоминаем, что здесь же находится один из мишленовских ресторанов «Икарус».
Программа
Посещение комплекса "Ангар 7".
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зальцбурга
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
История и культура
Похожие туры из Зальцбурга
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Футуристическая архитектура и экстрим коллекции Red Bull
5 мая
6 мая
7 мая
12 мая
€150 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании