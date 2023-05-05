Ангар 7

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Ангар 7
Ангар 7
Ангар 7
Ангар 7
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Всемирно известная коллекция болидов и летательных аппаратов основателя «Редбулл» Дитриха Матешица – обязательный пункт программы посещения города. Невозможно предугадать, какая именно часть богатой коллекции Матешица будет выставлена ко времени вашего визита в Зальцбург, но что бы ни показали в этом фантастическом комплексе напротив зальцбургского аэропорта, равнодушным «Ангар 7» никого не оставляет. Во время прогулки по экспозиции мы узнаем историю «Редбулл», особенности организации производства и секреты (и подводные камни) его грандиозного маркетинга. Напоминаем, что здесь же находится один из мишленовских ресторанов «Икарус».

Программа

Посещение комплекса "Ангар 7".

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
История и культура

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