Ирена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Футуристический проект-образец гармонии технологии и искусства

Я расскажу много интересных историй о компании Red Bull и ее владельце Дитрихе Матешице – успешном бизнесмене и самом богатым человеке в Австрии. Вы поразитесь впечатляющей архитектуре комплекса Ангар-7: 1200 тонн стали и 380 тонн стекла скомпонованы под прозрачной крышей в трехмерном пространстве. Узнаете, как был создан популярный во всем мире энергетический напиток и почему Red Bull активно поддерживает спорт и экстремальные проекты.

Экспонаты Ангара-7

Вы увидите самолеты, вертолеты, раритетные автомобили, болиды Формулы-1, а также костюм и капсулу астронавта Феликса Баумгартнера, в которых он совершил прыжок из стратосферы! Едва ли найдутся те, кого не впечатлит подобная коллекция!

Оригинальные бары и рестораны комплекса

В одном из дизайнерских кафе или на открытой lounge-террасе приятно выпить оригинальный коктейль или чашку кофе со свежевыпеченным пирожным и насладиться концептуальными скульптурами и инсталляциями в интерьерах и экстерьерах магаэкспозиции Red Bull. В Ангаре-7 также находится настоящая жемчужина для гурманов – мишленовский ресторан “Икар”, создавать кулинарные шедевры в котором каждый месяц приглашают лучших поваров мира. Так что меню здесь никогда не повторяется!