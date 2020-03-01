Ирена проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull

Футуристическая архитектура и экстрим коллекции Red Bull

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Предлагаю на время попрощаться с классическими достопримечательностями старинного Зальцбурга и исследовать новые и необычные ракурсы за пределами города.

Мы отправимся в Ангар-7 – уникальный музей и архитектурный шедевр, интерьеры которого наполнены коллекцией исторических самолетов компании Flying Bulls («дочки» Red Bull), произведениями авангардного искусства, а также эксклюзивной гастрономией.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull

Что вас ожидает

Футуристический проект-образец гармонии технологии и искусства
Я расскажу много интересных историй о компании Red Bull и ее владельце Дитрихе Матешице – успешном бизнесмене и самом богатым человеке в Австрии. Вы поразитесь впечатляющей архитектуре комплекса Ангар-7: 1200 тонн стали и 380 тонн стекла скомпонованы под прозрачной крышей в трехмерном пространстве. Узнаете, как был создан популярный во всем мире энергетический напиток и почему Red Bull активно поддерживает спорт и экстремальные проекты.

Экспонаты Ангара-7
Вы увидите самолеты, вертолеты, раритетные автомобили, болиды Формулы-1, а также костюм и капсулу астронавта Феликса Баумгартнера, в которых он совершил прыжок из стратосферы! Едва ли найдутся те, кого не впечатлит подобная коллекция!

Оригинальные бары и рестораны комплекса
В одном из дизайнерских кафе или на открытой lounge-террасе приятно выпить оригинальный коктейль или чашку кофе со свежевыпеченным пирожным и насладиться концептуальными скульптурами и инсталляциями в интерьерах и экстерьерах магаэкспозиции Red Bull. В Ангаре-7 также находится настоящая жемчужина для гурманов – мишленовский ресторан “Икар”, создавать кулинарные шедевры в котором каждый месяц приглашают лучших поваров мира. Так что меню здесь никогда не повторяется!

Организационные детали

  • Ангар-7 находится в пригороде Зальцбурга. В цену включены услуги гида при поездке на авто путешественников. Поездка возможна с предоставлением транспорта, цена согласовывается в переписке.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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