Герберт фон Караян
Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. ВНИМАНИЕ! Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
История взаимоотношений великого маэстро Герберта фон Караяна с родным Зальцбургом не менее драматична, чем история семьи Моцарт. Почему именно Караяна называют крёстным отцом звёзд-миллионеров и основателем современной звукозаписывающей индустрии? Что связывало маэстро-перфекциониста сначала с германскими нацистами, а потом с «японскими империалистами»? Какой на самом деле след в истории музыки и Зальцбургского фестиваля оставил этот великий человек? Об этом и о многом другом мы узнаем во время этой экскурсии.
Программа
Посещение могилы Герберта фон Караяна в Анифе.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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