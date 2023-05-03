Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. ВНИМАНИЕ! Место встречи - у отеля в центре города. Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.

Описание

История взаимоотношений великого маэстро Герберта фон Караяна с родным Зальцбургом не менее драматична, чем история семьи Моцарт. Почему именно Караяна называют крёстным отцом звёзд-миллионеров и основателем современной звукозаписывающей индустрии? Что связывало маэстро-перфекциониста сначала с германскими нацистами, а потом с «японскими империалистами»? Какой на самом деле след в истории музыки и Зальцбургского фестиваля оставил этот великий человек? Об этом и о многом другом мы узнаем во время этой экскурсии.



