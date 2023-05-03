Герберт фон Караян. Мифы и реальность

Герберт фон Караян

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. ВНИМАНИЕ! Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

История взаимоотношений великого маэстро Герберта фон Караяна с родным Зальцбургом не менее драматична, чем история семьи Моцарт. Почему именно Караяна называют крёстным отцом звёзд-миллионеров и основателем современной звукозаписывающей индустрии? Что связывало маэстро-перфекциониста сначала с германскими нацистами, а потом с «японскими империалистами»? Какой на самом деле след в истории музыки и Зальцбургского фестиваля оставил этот великий человек? Об этом и о многом другом мы узнаем во время этой экскурсии.

Программа

Посещение могилы Герберта фон Караяна в Анифе.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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