Столица Тироля — Инсбрук известен во всем мире, прежде всего, как столица ⭐️ зимнего спорта, здесь дважды проводились Зимние Олимпийские Игры. Сам город 🏙️, находясь в центре Европы, имеет богатую 800-летнюю историю 📖 традиция императорского дома Габсбургов чувствуется в каждом доме, в знаменитой «Золотой крыше», в королевской резиденции в центре города, в усыпальнице великого императора Максимилиана I и во множестве старинных соборов и музеев.

Недалеко от Инсбрука в городке Ваттенс в подземной пещере каждый день расцветают сказки Хрустальной планеты Сваровского. Здесь можно найти самый большой и самый маленький кристаллы в мире, стену, сделанную из 12 тонн сверкающих хрустальных драгоценных камней. После осмотра, в торговом центре можно приобрести изысканные подарки из хрусталя с серебром и хрустальные сувениры 🎁 на память. Снаружи находится прекрасный парк 🌳 для прогулок, игр и открытий, созданный руками многих известных художников.