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ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
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ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля

Что вы увидите

  • Федеральная Земля Тироль
  • Музей Сваровского
Столица Тироля — Инсбрук известен во всем мире, прежде всего, как столица ⭐️ зимнего спорта, здесь дважды проводились Зимние Олимпийские Игры. Сам город 🏙️, находясь в центре Европы, имеет богатую 800-летнюю историю 📖 традиция императорского дома Габсбургов чувствуется в каждом доме, в знаменитой «Золотой крыше», в королевской резиденции в центре города, в усыпальнице великого императора Максимилиана I и во множестве старинных соборов и музеев.
Недалеко от Инсбрука в городке Ваттенс в подземной пещере каждый день расцветают сказки Хрустальной планеты Сваровского. Здесь можно найти самый большой и самый маленький кристаллы в мире, стену, сделанную из 12 тонн сверкающих хрустальных драгоценных камней. После осмотра, в торговом центре можно приобрести изысканные подарки из хрусталя с серебром и хрустальные сувениры 🎁 на память. Снаружи находится прекрасный парк 🌳 для прогулок, игр и открытий, созданный руками многих известных художников.
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля
ИНСБРУК — Олимпийская Столица Тироля

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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