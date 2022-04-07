Легенды и мифы Зальцбурга

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Программа корректируется в зависимости от возраста и интересов участников, а также исходя из погодных условий.

Одеваемся для удобной прогулки.
Легенды и мифы Зальцбурга
Легенды и мифы Зальцбурга
Легенды и мифы Зальцбурга
Легенды и мифы Зальцбурга
Легенды и мифы Зальцбурга
Легенды и мифы Зальцбурга
Легенды и мифы Зальцбурга

Что вас ожидает 🤩

  • Фонтан "Леший"
  • Фонтан Пегас
  • Дворец Мирабель
  • Дом рождения Моцарта
  • Кафедральный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.
Эта экскурсия будет интересна тем, кто уже знает, что никакой соли в “соляном городе” Зальцбурге не было, что покровитель города Святой Руперт никогда не был канонизирован (то есть и не святой вовсе) и что название города “соляная крепость” (Salz “соль” + Burg “крепость”) никакого отношения к всемирно известной крепости “Хоэнзальцбург” не имеет.

Во время этой экскурсии мы узнаем, как по городу блуждали знаменитые фонтаны “Леший” (Wilder Mann) и Пегас, что действительно можно сегодня увидеть от того самого оригинального дворца Мирабель, который никогда так не назывался, почему из 28 мраморных карликов в саду Мирабель осталось всего 19 (хотя из них показывают только 17, а где ещё-то два?) и почему они на самом деле не мраморные.

По пути нам придётся несколько раз поменять точку зрения на причину смерти В. -А. Моцарта, выяснить, какое отношение к ней имеет баварский король Людвиг I (тот самый, со свадьбы которого начался Октоберфест), и почему именно в Зальцбурге родился греческий король (и кто его родил). Отдельно мы поговорим о питьевой воде города и о том, какое отношение к ней имеет сказочный король Людвиг II Баварский и какую роль в этой почти неприличной истории сыграла его тетя и двоюродная сестра – неугомонная и прекрасная австрийская императрица Елизавета (Сиси).

В кафедральном соборе города вы сможете сами посчитать, сколько действительно органов в нём можно услышать одновременно (конечно, не 5, как сообщают вместе с Википедией туристические путеводители), попробуем узнать своё будущее под куполом этого удивительного собора, послушаем шелест времени, ну а самые смелые смогут даже заглянуть в лицо самой Смерти!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи на подъемники. Для групп от 6 человек - дополнительно на месте оплачиваются наушники - 3 EUR / чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:00

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