Эта экскурсия будет интересна тем, кто уже знает, что никакой соли в “соляном городе” Зальцбурге не было, что покровитель города Святой Руперт никогда не был канонизирован (то есть и не святой вовсе) и что название города “соляная крепость” (Salz “соль” + Burg “крепость”) никакого отношения к всемирно известной крепости “Хоэнзальцбург” не имеет.



Во время этой экскурсии мы узнаем, как по городу блуждали знаменитые фонтаны “Леший” (Wilder Mann) и Пегас, что действительно можно сегодня увидеть от того самого оригинального дворца Мирабель, который никогда так не назывался, почему из 28 мраморных карликов в саду Мирабель осталось всего 19 (хотя из них показывают только 17, а где ещё-то два?) и почему они на самом деле не мраморные.



По пути нам придётся несколько раз поменять точку зрения на причину смерти В. -А. Моцарта, выяснить, какое отношение к ней имеет баварский король Людвиг I (тот самый, со свадьбы которого начался Октоберфест), и почему именно в Зальцбурге родился греческий король (и кто его родил). Отдельно мы поговорим о питьевой воде города и о том, какое отношение к ней имеет сказочный король Людвиг II Баварский и какую роль в этой почти неприличной истории сыграла его тетя и двоюродная сестра – неугомонная и прекрасная австрийская императрица Елизавета (Сиси).



В кафедральном соборе города вы сможете сами посчитать, сколько действительно органов в нём можно услышать одновременно (конечно, не 5, как сообщают вместе с Википедией туристические путеводители), попробуем узнать своё будущее под куполом этого удивительного собора, послушаем шелест времени, ну а самые смелые смогут даже заглянуть в лицо самой Смерти!