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Пешеходная экскурсия по Зальцбургу

3
2 отзыва
TEZ T.
TEZ T. – Гид из Зальцбурга
Уникальная архитектура и загадочная атмосфера Зальцбурга манят к нему туристов со всего мира.

Множество церквей, старинные дома и статус официального города Моцарта делают Зальцбург невероятно привлекательным для тех, кто интересуется историей 📖.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €25 за человека

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Пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу

Что вы увидите

  • Парк и замок Мирабель
  • Улица Гетрайдегассе
  • Крепость Хоэнзальцбург
  • Кафедральный собор
  • Дом рождения Моцарта
Можно потратить месяц на прогулки и не увидеть главного. Именно поэтому знатоки рекомендуют гулять 👣 по этому городу только с местным жителем. Таким, как наши русскоговорящие гиды, которые проводят экскурсии 🧭 по Зальцбургу и в совершенстве знают все его достопримечательности 🏛️ и секреты.
Они ответят на все ваши вопросы и покажут самое интересное. Во время пешеходной экскурсии по Зальцбургу вы увидите великолепный сад Мирабель, посмотрите на дом, в котором жил и творил Моцарт, восхититесь величием Кафедрального собора.
Вас ждут магазины главной улицы города - Гетрайдегассе, могучая крепость Хоэнзальцбург, известный во всем мире Зальцбургский университет Моцарта и светлая церковь ⛪ Святой Троицы.
Программа пешеходной экскурсии включает в себя все самые известные достопримечательность Зальцбурга, поэтому не забудьте взять фотоаппарат - снимками вы будете хвастаться еще долго!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты на фуникулер не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются на месте (по желанию). Взрослый - 12 евро
  • детский - 7 евро.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Mirabellplatz
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу
Пешеходная экскурсия по Зальцбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TEZ T.
TEZ T.
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2 отзыва оставили туристы

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