Можно потратить месяц на прогулки и не увидеть главного. Именно поэтому знатоки рекомендуют гулять 👣 по этому городу только с местным жителем. Таким, как наши русскоговорящие гиды, которые проводят экскурсии 🧭 по Зальцбургу и в совершенстве знают все его достопримечательности 🏛️ и секреты.

Они ответят на все ваши вопросы и покажут самое интересное. Во время пешеходной экскурсии по Зальцбургу вы увидите великолепный сад Мирабель, посмотрите на дом, в котором жил и творил Моцарт, восхититесь величием Кафедрального собора.

Вас ждут магазины главной улицы города - Гетрайдегассе, могучая крепость Хоэнзальцбург, известный во всем мире Зальцбургский университет Моцарта и светлая церковь ⛪ Святой Троицы.

Программа пешеходной экскурсии включает в себя все самые известные достопримечательность Зальцбурга, поэтому не забудьте взять фотоаппарат - снимками вы будете хвастаться еще долго!