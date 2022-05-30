Воскресная прогулка по Зальцбургу

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Возможна оплата на месте гиду перед началом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Возможна оплата на месте гиду перед началом экскурсии. Рассказ гида будет транслироваться через приложение LifeVoice.

Заранее установите на своем смартфоне бесплатное приложение LifeVoice (доступно в App Store и Google Play) и слушайте рассказ гида через собственные наушники.

Подключение к Интернет во время экскурсии будет бесплатно предоставлено гидом через мобильный WiFi (собственное подключение к Интернет не требуется).
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Воскресная прогулка по Зальцбургу

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Мирабель
  • Дом Моцартов
  • Улица Гетрайдегассе
  • Церковь Коллегиенкирхе
  • Соборная площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Жители Зальцбурга прекрасно знают, как хорош Старый город в воскресный полдень, тем же, кто не знаком с Зальцбургом, предстоит в этом убедиться.

Маршрут этой воскресной прогулки включает в себя основные достопримечательности Зальцбурга и будет интересен не только тем, кто впервые оказался на родине Моцарта, но и тем, кто уже знаком с "соляным" городом и его окрестностями.

Экскурсия начинается во дворе Мирабель, где мы познакомимся с основными фактами государственно-политической истории Земли Зальцбург «до-австрийского» периода. Далее нас ждёт живописный партер сада Мирабель, зелёный театр-лабиринт, домик «Волшебной флейты», тайна черепа Моцарта и, конечно, дом, где жили Моцарты c 1773 по 1787.

По пешеходному мостику мы перейдём на левый берег реки Зальцзах и окажемся на главной торговой улице города, которая только по воскресеньям может порадовать своей немноголюдностью (на фестивальное время это правило, увы, не распространяется). Здесь мы познакомимся с особенностями жизни горожан XVIII века, главным из которых был, конечно, Вольфганг Амадей Моцарт, родившийся здесь 27 января 1756 года. Здесь мы обязательно обсудим, чем действительно велик Моцарт, сколько музыкант зарабатывал на своём величии, почему он уехал из Зальцбурга, кто на самом деле написал его «Реквием» и что мы сегодня знаем о причинах странной гибели величайшего музыканта всех времён и народов.

Мимо бывшей лавки колониальных товаров мы выйдем к Университетской площади, где посетим храм, посвящённый божественной чистоте и «белому безмолвию»: Коллегиенкирхе – редчайший образец барочного авангарда.

Далее мы пройдём мимо любимой кондитерской семьи Моцарт, вывеска на которой до сих пор смешит всех знакомых с историей Зальцбурга и самой знаменитой его семьи, обязательно поговорим о самом главном зальцбургском сувенире – оригинальном пралине «Моцарткугль» кондитерской Пауля Фюрста и о том, какое отношение к этой конфете имеет «череп Моцарта».

На площади Резиденции мы узнаем, что нового в самом главном музейном комплексе города – «Соборном квартале» (DomQuartier), и что там стоит посмотреть.

Соборная площадь как место первого представления «Йедерманна» Г. фон Гофмансталя, с которого 22 августа 1920 года началась столетняя история всемирно известного Летнего фестиваля театрально-музыкального искусства, станет финальной точкой нашей прогулки и началом вашего нового знакомства с городом, без которого не было бы современной европейской цивилизации.

В качестве бонуса – информация о примечательных в городе ресторанах, самом вкусном мороженом, лучшей кондитерской с воздушными десертами, шопинге и, конечно, развлечениях.

Программа

  • Сад Мирабель;
  • Дом Моцартов (внешний осмотр);
  • Улица Гетрайдегассе;
  • Дом рождения Моцарта (внешний осмотр);
  • Университетская площадь;
  • Белоснежная церковь «Коллегиенкирхе» (посещение);
  • Кондитерская «Фюрст» (оригинальные конфеты Моцарткугль);
  • Площадь Резиденции;
  • Соборная площадь (посещение собора 5 EUR);

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в собор (5 евро)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.

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