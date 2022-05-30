Жители Зальцбурга прекрасно знают, как хорош Старый город в воскресный полдень, тем же, кто не знаком с Зальцбургом, предстоит в этом убедиться.

Маршрут этой воскресной прогулки включает в себя основные достопримечательности Зальцбурга и будет интересен не только тем, кто впервые оказался на родине Моцарта, но и тем, кто уже знаком с "соляным" городом и его окрестностями.

Экскурсия начинается во дворе Мирабель, где мы познакомимся с основными фактами государственно-политической истории Земли Зальцбург «до-австрийского» периода. Далее нас ждёт живописный партер сада Мирабель, зелёный театр-лабиринт, домик «Волшебной флейты», тайна черепа Моцарта и, конечно, дом, где жили Моцарты c 1773 по 1787.

По пешеходному мостику мы перейдём на левый берег реки Зальцзах и окажемся на главной торговой улице города, которая только по воскресеньям может порадовать своей немноголюдностью (на фестивальное время это правило, увы, не распространяется). Здесь мы познакомимся с особенностями жизни горожан XVIII века, главным из которых был, конечно, Вольфганг Амадей Моцарт, родившийся здесь 27 января 1756 года. Здесь мы обязательно обсудим, чем действительно велик Моцарт, сколько музыкант зарабатывал на своём величии, почему он уехал из Зальцбурга, кто на самом деле написал его «Реквием» и что мы сегодня знаем о причинах странной гибели величайшего музыканта всех времён и народов.

Мимо бывшей лавки колониальных товаров мы выйдем к Университетской площади, где посетим храм, посвящённый божественной чистоте и «белому безмолвию»: Коллегиенкирхе – редчайший образец барочного авангарда.

Далее мы пройдём мимо любимой кондитерской семьи Моцарт, вывеска на которой до сих пор смешит всех знакомых с историей Зальцбурга и самой знаменитой его семьи, обязательно поговорим о самом главном зальцбургском сувенире – оригинальном пралине «Моцарткугль» кондитерской Пауля Фюрста и о том, какое отношение к этой конфете имеет «череп Моцарта».

На площади Резиденции мы узнаем, что нового в самом главном музейном комплексе города – «Соборном квартале» (DomQuartier), и что там стоит посмотреть.

Соборная площадь как место первого представления «Йедерманна» Г. фон Гофмансталя, с которого 22 августа 1920 года началась столетняя история всемирно известного Летнего фестиваля театрально-музыкального искусства, станет финальной точкой нашей прогулки и началом вашего нового знакомства с городом, без которого не было бы современной европейской цивилизации.

В качестве бонуса – информация о примечательных в городе ресторанах, самом вкусном мороженом, лучшей кондитерской с воздушными десертами, шопинге и, конечно, развлечениях.

