Зальцбург ручной работы: история ремёсел города

Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе к замку Лассерхоф

Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе к замку Лассерхоф и обратно. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Посещение работающих мастерских возможно только по рабочим дням.

Посещение цеха по производству зонтов ручной работы возможно только при бронировании не менее, чем за три рабочих дня. Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Зальцбург ручной работы: история ремёсел города
Зальцбург ручной работы: история ремёсел города
Зальцбург ручной работы: история ремёсел города
Зальцбург ручной работы: история ремёсел города
Зальцбург ручной работы: история ремёсел города
Зальцбург ручной работы: история ремёсел города

Что вас ожидает 🤩

  • Кожевенный дом XVI в.
  • Кондитерская "Фюрст"
  • Салон зонтов ручной работы
  • Замок Лассерхоф
  • Музей национальной одежды (трахта) и мастерские «Гёссль» Gössl
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Описание

Зальцбург, пожалуй, единственное место в мире, где до сих пор сохранился столь пёстрый ансамбль городских ремёсел. Неслучайно уже почти 30 лет Торгово-Промышленная палата Зальцбурга присуждает специальную «Ремесленную премию» (Handwerkpreis) наиболее выдающимся мастерам за особые достижения в области прикладного ремесла. Эта традиция основана на глубокой философии общения человека на равных с природой и с вечностью. Как говорят зальцбургские мастера, «ручная работа помогает остановить время».

Программа

В программу экскурсии входит посещение:
- кожевенного дома XVI в.,
- улицы, названной королевским титулом в честь не монарха, а… мусорщика (!),
- кузнечной мастерской (осмотр двора),
- кондитерской «Фюрст», где с 1890 г. делают оригинальный Моцарткугель (шоколадно-марципановый «шарик Моцарта»),
- салон зонтов ручной работы (цех можно посетить при заказе не позднее чем за 3 дня до визита),
- барочного замка XVII в. Лассерхоф, в котором сегодня располагается музей национальной одежды (трахтена) и мастерские знаменитого бренда «Гёссль» Gössl (цех осматривается с мезонина; по выходным открыт только музей). Трансфер к замку и обратно включен в стоимость экскурсии.

Завершением программы может стать обед в известном ресторане шефа Кристофа Райнхартсхубера – обладателя 2 колпаков «Готт-Мийо». Средняя цена обеда 45 евро на чел. Заказ обеда – по желанию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе из центра города к замку Лассерхоф и обратно
Что не входит
  • Питание. Экскурсия не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. в 9:00, 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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