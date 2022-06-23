В программу экскурсии входит посещение:

- кожевенного дома XVI в.,

- улицы, названной королевским титулом в честь не монарха, а… мусорщика (!),

- кузнечной мастерской (осмотр двора),

- кондитерской «Фюрст», где с 1890 г. делают оригинальный Моцарткугель (шоколадно-марципановый «шарик Моцарта»),

- салон зонтов ручной работы (цех можно посетить при заказе не позднее чем за 3 дня до визита),

- барочного замка XVII в. Лассерхоф, в котором сегодня располагается музей национальной одежды (трахтена) и мастерские знаменитого бренда «Гёссль» Gössl (цех осматривается с мезонина; по выходным открыт только музей). Трансфер к замку и обратно включен в стоимость экскурсии.

Завершением программы может стать обед в известном ресторане шефа Кристофа Райнхартсхубера – обладателя 2 колпаков «Готт-Мийо». Средняя цена обеда 45 евро на чел. Заказ обеда – по желанию.