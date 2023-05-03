Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города. Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города. Внимание! О возможности увидеть уникальную работу Рембрандта на позолоченной медной пластине «Портрет молящейся матери» 1629-1630 необходимо осведомиться заранее.

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Описание

Эта музейная экскурсия посвящена истории теократической системы управления государством Зальцбург, во главе которого стоял князь-архиепископ. Как выстраивались отношения главы государства с купечеством, дворянством и простыми людьми, как осуществлялось администрирование, борьба с коррупцией, каким было налогообложение и из-за чего возникали конфликты, чем славилась зальцбургская дипломатия и как богатейшее государство уцелело во время разрушительной 30-летней войны 1618-1648 гг., - обо всём этом поговорим во время посещения знаменитого музейного комплекса «Domquartier», в котором объединены 4 музея, включая картинную галерею.