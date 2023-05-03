Зальцбургская резиденция. Лики власти

Зальцбургская резиденция

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города. Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.

Внимание! О возможности увидеть уникальную работу Рембрандта на позолоченной медной пластине «Портрет молящейся матери» 1629-1630 необходимо осведомиться заранее.
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Зальцбургская резиденция. Лики власти
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Эта музейная экскурсия посвящена истории теократической системы управления государством Зальцбург, во главе которого стоял князь-архиепископ. Как выстраивались отношения главы государства с купечеством, дворянством и простыми людьми, как осуществлялось администрирование, борьба с коррупцией, каким было налогообложение и из-за чего возникали конфликты, чем славилась зальцбургская дипломатия и как богатейшее государство уцелело во время разрушительной 30-летней войны 1618-1648 гг., - обо всём этом поговорим во время посещения знаменитого музейного комплекса «Domquartier», в котором объединены 4 музея, включая картинную галерею.

Программа

Посещение музейного комплекса «Domquartier»

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет (оплачивается дополнительно) – 13 евро со взрослого
  • 8 евро для детей от 6 до 25 лет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Выездные
История и культура

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