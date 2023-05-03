Зальцбургская резиденция
Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города. Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Внимание! О возможности увидеть уникальную работу Рембрандта на позолоченной медной пластине «Портрет молящейся матери» 1629-1630 необходимо осведомиться заранее.
Внимание! О возможности увидеть уникальную работу Рембрандта на позолоченной медной пластине «Портрет молящейся матери» 1629-1630 необходимо осведомиться заранее.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Эта музейная экскурсия посвящена истории теократической системы управления государством Зальцбург, во главе которого стоял князь-архиепископ. Как выстраивались отношения главы государства с купечеством, дворянством и простыми людьми, как осуществлялось администрирование, борьба с коррупцией, каким было налогообложение и из-за чего возникали конфликты, чем славилась зальцбургская дипломатия и как богатейшее государство уцелело во время разрушительной 30-летней войны 1618-1648 гг., - обо всём этом поговорим во время посещения знаменитого музейного комплекса «Domquartier», в котором объединены 4 музея, включая картинную галерею.
Программа
Посещение музейного комплекса «Domquartier»
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входной билет (оплачивается дополнительно) – 13 евро со взрослого
- 8 евро для детей от 6 до 25 лет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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