Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет

Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг

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Увидеть такой Азербайджан, который открывается не каждому, и при этом не забыть и известные топовые места — мы сформировали такую программу, которая позволит по максимуму познакомиться с Азербайджаном всего за три дня! Будем исследовать наскальные рисунки древних людей в заповеднике Гобустан, любоваться розовым озером Масазыр, пробовать кутабы с верблюжьим мясом и пить вкуснейшее азербайджанское вино.
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Баку, аэропорт или ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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