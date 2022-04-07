Программа тура:

1 день

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. По вашему желанию, и если позволяет время прибытия в Баку, вечером можно совершить авто экскурсию по ночному городу. Вы увидите Баку во всех его красках.

2 день

Обзорная авто экскурсия по современному Баку и пешая по Старому городу.

Это экскурсия с которой можно начинать свое знакомство с Азербайджаном. Баку безусловно является красивейшим городом нашей страны, ее культурным, развлекательным, а также туристическим центром. Здесь переплетаются восток и запад, история и современность. Все это очень удачно сочетается в нашем любимом городе и придает ему неповторимый колорит. У нас на пути окажется целый ряд футуристических зданий, самыми известными из которых являются центр Гейдара Алиева и Пламенные башни. Автором культурного центра имени Гейдара Алиева является известная в мире архитектор Заха Хадид. Здание центра было признанно лучшим архитектурным строением в мире за 2014 год. Вид пламенных башен вечером просто завораживает.

Баку можно назвать «Городом контрастов». Как город в известном фильме «Бриллиантовая рука», который кстати снимался в его и историческом центре «Ичери Шехер» — старом городе. Старый город это сердце Баку, и в ходе нашей экскурсии мы обязательно окунемся в его потрясающую атмосферу. В старом городе (Ичери-Шехер) мы осмотрим один из символов Баку — Девичью Башню, овеянную романтическими легендами. Увидим резиденцию древних правителей — Дворец Ширваншахов. Крепостные или северные ворота. Мечети, построенные в различные периоды в этой части города. Древние караван-сараи и рыночную площадь, являющиеся в старину центрами общественной жизни. Руины часовни святого Варфоломея, прибывшего в эти места в l веке проповедовать христианство. А также неотъемлемую часть восточной культуры хамамы, некоторые из которых функционируют по сегодняшний день. Кроме того мы пройдем по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».

По вашему желанию можно посетить восточный базар, где Вы сможете приобрести различные сладости, сухофрукты, орехи, специи и даже натуральную черную икру, заранее продегустировав все это, попивая натуральный Ленкораньский чай.

3 день

Экскурсия в мир до нашей эры, по маршруту Гобустанский заповедник, грязевые вулканы, мечеть, храм огнепоклонников, розовое озеро, горящая гора.

В ходе этого тура мы совершим своеобразный экскурс в доисторические времена. Посетим современный интерактивный музей в поселке Гобустан. Посетим заповедник, где обнаружены стоянки древних людей и наскальные изображения, созданные на различных этапах истории, начиная с XV тысячелетия до н. э. вплоть до средних веков. Вас ждет достаточно необычное явление — действующие грязевые вулканы. Храм огнепоклонников, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Увидим мертвое озеро или розовое озеро Апшерона. И Янардаг — гору, которая горит на протяжении нескольких столетий. О нём также сообщал Марко Поло.

4 и 5 дни

Мы едем с Вами в глубь страны к Азербайджано-Грузинской границе, по маршруту Шамаха, Габала, Шеки, Балакен.

Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит-живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина). В Шемахинском районе Вы сможем посетить винный завод, на котором будет предоставлена возможность экскурсии по винному заводу и дегустации нескольких видов азербайджанских вин, произведенных здесь по итальянским технологиям.

Далее нас ждет живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды. В деревне с интересным названием «Вандам» мы посетим водопад «7 красавиц». Он состоит из 7-ми каскадов. Мы можем пообедать здесь же, в ресторане рядом с водопадом, либо по прибытии в Габалу. Благо в самом городе функционирует большое количество ресторанов и кафе. Некоторые из них предлагают насладиться их разнообразными блюдами прямо на лоне природы, в лесу либо у речки.

Город Габала

Город Габала окружен высочайшими горами Кавказа — Базарюрд, Базардюзю, Туфандаг. Горный воздух здесь опьяняет, живописные реки, водопады и озера радуют глаз. Неспроста Габалу часто называют «Азербайджанской Швейцарией».

Сейчас Габала это вполне современный европейский город. Улочки города поражают своей чистотой и ухоженностью. В окрестностях города — ореховые и каштановые леса, возраст многих из них превышает 100 лет. Здесь Вас ждет прогулка на канатной дороге на высоте 1251м. — 1660 м. над уровнем моря. Подъем над лесами и горными ущельями, к вершине, откуда вам откроются красивейшие виды, подарит Вам массу положительных эмоций. В зимний сезон здесь еще и можно прокатиться по настоящей лыжной трассе. Затем мы можем посетить по Вашему желанию луна-парк «Габаленд». Это парк с потрясающими аттракционами, катком, картингом и бассейном с горками. Этот комплекс отличается очень красивой территорий, с множеством деревьев, скульптур и искусственных озер, которые подарят незабываемые впечатления всей вашей семье.

Город Шеки

Ночевка предусмотрена в городе Шеки. На следующий день в Шеки мы посетим Дворец шекинских ханов с роскошными настенными росписями и ажурными окнами. Мы побываем в ашагы (нижний) и юхары (верхний) караван-сараях. Увидим средневековые бани. Сохранившийся в Шеки подземный хамам (баня) был построен в XIX в. Находится он в полуподвале, из-за чего получил свое название «подземный». Долгое время он был заброшен, сейчас реконструируется. В Шеки до сих пор женихи, продолжая вековые традиции, за день до свадьбы приезжают помыться в старинной бане. Музей народно-прикладного искусства. Фабрику знаменитого шекинского шелка.

Пообедаем мы в Шеки особым местным блюдом пити — это насыщенный суп, который лучше всего готовят именно в этом регионе. Далее нас ждет дегустация медовой шекинской пахлавы и возможность ее приобретения в местных семейных кондитерских. Мы посетим также христианскую церковь в деревне Киш. Древний албанский храм, уникальный памятник старины, созданный в 1 веке н. э. А также останки неприступной крепости Гелерсен-герерсен («Придешь — увидишь» Vlll — lX века).

Затем мы направимся на таможню. Вас на границе встретит гид из Грузии и Вы продолжите свое путешествие уже по территории Грузии.

Стоимость экскурсии:

Для группы из 3-х гостей от 600$, более 3-х гостей по запросу.

Дополнительная информация: