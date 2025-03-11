По следам русских монархов: от блистательного Баку до песков Балахан

Основано на реальных событиях
В 1888 году состоялся единственный двухдневный визит Александра III с семьёй в Баку.

Нетрудно догадаться, что власти потрудились над программой пребывания высочайшего семейства, дабы показать всё самое интересное и не ударить в грязь лицом.

Мы повторим путешествие по тому же маршруту — но за один день, ведь поедем не в карете (пусть даже и царской!), а на современном автомобиле.
5
1 отзыв
По следам русских монархов: от блистательного Баку до песков Балахан
По следам русских монархов: от блистательного Баку до песков Балахан
По следам русских монархов: от блистательного Баку до песков Балахан
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Вас ждёт «императорская» прогулка от набережной до Старого Баку и путешествие по Чёрному городу к резиденции Нобелей. Вы познакомитесь с древним посёлком Сураханы с мистическим храмом и старейшими нефтепромыслами. Увидите Балаханы — апшеронский Санторини с душевно украшенными белоснежными домиками. А ещё отведаете гутабы и почаёвничаете, как это сделали высочайшие гости почти 150 лет назад.

А ещё вы узнаете:

  • по какому случаю император посетил Баку и почему ему решено было показать именно заводы Нобелей
  • какие подарки получила от Анны Нобель императрица Мария Фёдоровна, чем одарили цесаревичей Николая и Георгия
  • что такое концессия и как она работала
  • какой тост произнёс Александр III, завершая свой визит в Баку

И многое, многое другое!

Маршрут экскурсии

День первый: 08.10.1888 г., суббота

Бакинский вокзал — Храм Николая Чудотворца в Старом городе — Бакинская крепость — Николаевская улица — Мариинская женская гимназия — Учебное заведение святой Нины — Закладка Александро-Невского собора — Александрийская набережная — Сураханы и зороастрийский храм

День второй: 09.10.1888 г., воскресенье

Биби-Эйбат — Баиловский Мыс — Чёрный город (ныне Белый город) — Резиденция Villa Petrolea и парк Нобелей — Балаханы — Дегустация ленкоранского чая и лучших на Апшероне гутабов

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Skoda Superb или минивэне Mercedes в зависимости от количества человек
  • В стоимость включено: чаепитие и дегустация гутабов (до 5 видов), все входные билеты
  • Все участники получат от меня полезный подарок
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
11 мар 2025
Это была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели в машину времени и очутились в конце 19 века!

Так как мы очень любим историю Российской
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империи, то, оказавшись в Баку, не смогли пройти мимо этой экскурсии и сразу написали Тофику.
Октябрь, 1888 год, Александр 3 прибыл со своей семьей на центральный вокзал в Баку. Там и началось повествование… Их визит длился два дня и мы смогли побывать в тех же местах и увидеть то, что более ста лет назад видела царская семья- словно мы их сопровождали! Правда, вместо кареты была удобная машина)
Конечно, за прошедший век изменился ландшафт Баку: в то время не было зеленых парков, многие здания еще не были построены, а какие- то, к сожалению, не сохранились до наших дней. Но подробный рассказ Тофика, фотографии той эпохи, немного воображения позволили нам перенестись в те несколько дней конца 19 века.
По пути Тофик показал нам еще несколько мест, которые не входили в программу тура- в том числе обзорная площадка и центр Гейдара Алиева, но мы бы сами до них не успели добраться- за что отдельное спасибо, так как за один день мы получили подробнейшее представление о Баку и его жителях)

Тофик очень интеллигентный, образованный, небезразличный и внимательный к деталям человек, интересный рассказчик и собеседник. Чего только стоило его легкое волнение в начале экскурсии, так как он всегда хочет, чтобы все прошло идеально! Так и получилось!
Благодарим от всей души и смело рекомендуем!

Это была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели вЭто была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели вЭто была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели вЭто была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели вЭто была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели вЭто была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели вЭто была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели вЭто была восхитительная экскурсия, непохожая и неповторимая, теперь одна из самых любимых! Мы словно сели в

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