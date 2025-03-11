Нетрудно догадаться, что власти потрудились над программой пребывания высочайшего семейства, дабы показать всё самое интересное и не ударить в грязь лицом.
Мы повторим путешествие по тому же маршруту — но за один день, ведь поедем не в карете (пусть даже и царской!), а на современном автомобиле.
Описание экскурсии
Вас ждёт «императорская» прогулка от набережной до Старого Баку и путешествие по Чёрному городу к резиденции Нобелей. Вы познакомитесь с древним посёлком Сураханы с мистическим храмом и старейшими нефтепромыслами. Увидите Балаханы — апшеронский Санторини с душевно украшенными белоснежными домиками. А ещё отведаете гутабы и почаёвничаете, как это сделали высочайшие гости почти 150 лет назад.
А ещё вы узнаете:
- по какому случаю император посетил Баку и почему ему решено было показать именно заводы Нобелей
- какие подарки получила от Анны Нобель императрица Мария Фёдоровна, чем одарили цесаревичей Николая и Георгия
- что такое концессия и как она работала
- какой тост произнёс Александр III, завершая свой визит в Баку
И многое, многое другое!
Маршрут экскурсии
День первый: 08.10.1888 г., суббота
Бакинский вокзал — Храм Николая Чудотворца в Старом городе — Бакинская крепость — Николаевская улица — Мариинская женская гимназия — Учебное заведение святой Нины — Закладка Александро-Невского собора — Александрийская набережная — Сураханы и зороастрийский храм
День второй: 09.10.1888 г., воскресенье
Биби-Эйбат — Баиловский Мыс — Чёрный город (ныне Белый город) — Резиденция Villa Petrolea и парк Нобелей — Балаханы — Дегустация ленкоранского чая и лучших на Апшероне гутабов
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Skoda Superb или минивэне Mercedes в зависимости от количества человек
- В стоимость включено: чаепитие и дегустация гутабов (до 5 видов), все входные билеты
- Все участники получат от меня полезный подарок
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