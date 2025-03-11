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империи, то, оказавшись в Баку, не смогли пройти мимо этой экскурсии и сразу написали Тофику.

Октябрь, 1888 год, Александр 3 прибыл со своей семьей на центральный вокзал в Баку. Там и началось повествование… Их визит длился два дня и мы смогли побывать в тех же местах и увидеть то, что более ста лет назад видела царская семья- словно мы их сопровождали! Правда, вместо кареты была удобная машина)

Конечно, за прошедший век изменился ландшафт Баку: в то время не было зеленых парков, многие здания еще не были построены, а какие- то, к сожалению, не сохранились до наших дней. Но подробный рассказ Тофика, фотографии той эпохи, немного воображения позволили нам перенестись в те несколько дней конца 19 века.

По пути Тофик показал нам еще несколько мест, которые не входили в программу тура- в том числе обзорная площадка и центр Гейдара Алиева, но мы бы сами до них не успели добраться- за что отдельное спасибо, так как за один день мы получили подробнейшее представление о Баку и его жителях)



Тофик очень интеллигентный, образованный, небезразличный и внимательный к деталям человек, интересный рассказчик и собеседник. Чего только стоило его легкое волнение в начале экскурсии, так как он всегда хочет, чтобы все прошло идеально! Так и получилось!

Благодарим от всей души и смело рекомендуем!