Лия М. – Гид из Баку

Во время экскурсии 🧭 вы увидите переливающиеся на солнце ☀️ агатовые горы ⛰️ Хызы, сможете посетить одно из самых загадочных мест Азербайджана — скалу-ладонь Бешбармак, побываете в старинных крепостях, поселениях и сможете увезти с собой главный местный сувенир 🎁 — горстку ониксов, которые буквально лежат здесь под ногами.