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Сверкание агатов в горах Хызы

Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Во время экскурсии 🧭 вы увидите переливающиеся на солнце ☀️ агатовые горы ⛰️ Хызы, сможете посетить одно из самых загадочных мест Азербайджана — скалу-ладонь Бешбармак, побываете в старинных крепостях, поселениях и сможете увезти с собой главный местный сувенир 🎁 — горстку ониксов, которые буквально лежат здесь под ногами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Сверкание агатов в горах Хызы
Сверкание агатов в горах Хызы

Что вы увидите

  • Агатовые горы Хызы
  • Скалу-ладонь Бешбармак
  • Крепость Чыраг Гала
  • Древнее поселение Алтыагач
  • Туристический комплекс высоко в Горах Райский Сад
Что входит
  • Услуги гида и транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Станция метро Ичери Шехер
Место завершения
🏁 Ваш отель
Сверкание агатов в горах Хызы
Сверкание агатов в горах Хызы
Сверкание агатов в горах Хызы
Сверкание агатов в горах Хызы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лия М.
Лия М.
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