Что вы увидите
- Агатовые горы Хызы
- Скалу-ладонь Бешбармак
- Крепость Чыраг Гала
- Древнее поселение Алтыагач
- Туристический комплекс высоко в Горах Райский Сад
Начало
🚩 Станция метро Ичери Шехер
Место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лия М.
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Лия М. проводит ещё 6 экскурсий
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