Если вы впервые в Баку, то данная экскурсия – отличная возможность познакомиться с Городом ветров, узнать как, кем и когда он строился, увидеть основные символы, как старого, так и нового города, прогуляться по набережной и подышать морским воздухом, побывать на самой высокой точке города и полюбоваться великолепными видами столицы, и, конечно же, услышать интересные факты и легенды о главных достопримечательностях.
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсии
Знакомство с Баку
В начале нашего путешествия мы встретим вас в удобном для вас месте, будь то ваш дом или центр города. На комфортабельном автомобиле мы отправимся знакомиться с удивительными достопримечательностями Баку и в конце экскурсии вернем вас обратно.
Новый Баку
В этом районе города вас ждут впечатляющие места:
- Пламенные башни (Flame Towers) - здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые завораживают своим светом в ночное время.
- Нагорный парк - смотровая площадка, расположенная на возвышенности, откуда открывается захватывающий вид на весь город.
- Дворец "Исмаилия" - построенный в мрачном венецанском готическом стиле по заказу миллионера М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле.
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - изначально построенный как караван-сарай в 1860 году, позже ставший отелем "Метрополь".
- Бакинский Бульвар - мы прогуляемся вдоль набережной, полюбуемся музеем ковров, уникальным водным парком "Малую Венецию" и Колесом Обозрения.
Старый Баку
Старый город полон исторических достопримечательностей:
- Парные ворота Старого города (XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о прошлом.
- Комплекс Дворца Ширваншахов - строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения).
- Караван-Сараи: Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.).
- Средневековые бани восточного типа (Хамамы): баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII в.), известная как сладкая баня.
- Дом Рамазановых - история нефтепромышленника и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.
- Девичья Башня (XII в.) - символ Баку, занесенный в Всемирное Материальное Наследие ЮНЕСКО в 2000 году (осмотр без посещения).
- Музей Миниатюрной Книги - в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма.
- Улица, где снимались культовые фильмы - такие как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия" и другие.
- Мечети старого города: Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие.
- Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученическую смерть.
Каждое из этих мест хранит в себе частичку истории и культуры, которые стоит увидеть и почувствовать. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Баку!
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пламенные башни (Flame Towers)
- Нагорный парк (Смотровая площадка)
- Дворец «Исмаилия»
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
- Бакинский Бульвар (Набережная)
- Старый город:
- Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
- Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Девичья Башня (осмотр без посещения)
- Музей миниатюрной книги
- Улицы, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери, Цигель-цигель ай-лю-лю)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
- Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
- Доступ к интернету через wi-fi.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
8 янв 2025
Недавно наша семья посетила экскурсию по Баку с замечательным экскурсоводом Туралом.
Хочется отдельно отметить Турала, который не только прекрасно знает историю города, но и умеет рассказывать так, что каждый факт оживает.
Хочется отдельно отметить Турала, который не только прекрасно знает историю города, но и умеет рассказывать так, что каждый факт оживает.
Т
Татьяна
30 дек 2024
Д
Динара
14 дек 2024
Всем доброго дня! Были с подругой в Баку на пересадке, решили посмотреть город и остались в полнейшем восторге от экскурсии, которую нам провел Турал. Интересно, не нудно, с интересными фактами, с юмором! Турал очень вежлив, пунктуален, встретил нас в аэропорту, учел все наши пожелания, ответил на все вопросы. В общем, рекомендую от души!
И
Ирина
4 ноя 2024
Были на экскурсии с Орханом 3.11.24, понравилась свободная манера изложения материала - истории города, его архитектуры. Впечатлила прогулка по Старому городу.
А
Ангелина
20 окт 2024
Начнем с того, что данным ресурсом пользовалась впервые. Поэтому были опасения, безопасно ли, и вообще все ли нормально работает. Так что если вы в первый раз как и я, можно
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