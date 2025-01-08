Если вы впервые в Баку, то данная экскурсия – отличная возможность познакомиться с Городом ветров, узнать как, кем и когда он строился, увидеть основные символы, как старого, так и нового города, прогуляться по набережной и подышать морским воздухом, побывать на самой высокой точке города и полюбоваться великолепными видами столицы, и, конечно же, услышать интересные факты и легенды о главных достопримечательностях.

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Описание экскурсии

Знакомство с Баку

В начале нашего путешествия мы встретим вас в удобном для вас месте, будь то ваш дом или центр города. На комфортабельном автомобиле мы отправимся знакомиться с удивительными достопримечательностями Баку и в конце экскурсии вернем вас обратно.

Новый Баку

В этом районе города вас ждут впечатляющие места:

Пламенные башни (Flame Towers) - здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые завораживают своим светом в ночное время.

- здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые завораживают своим светом в ночное время. Нагорный парк - смотровая площадка, расположенная на возвышенности, откуда открывается захватывающий вид на весь город.

- смотровая площадка, расположенная на возвышенности, откуда открывается захватывающий вид на весь город. Дворец "Исмаилия" - построенный в мрачном венецанском готическом стиле по заказу миллионера М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле.

- построенный в мрачном венецанском готическом стиле по заказу миллионера М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле. Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - изначально построенный как караван-сарай в 1860 году, позже ставший отелем "Метрополь".

- изначально построенный как караван-сарай в 1860 году, позже ставший отелем "Метрополь". Бакинский Бульвар - мы прогуляемся вдоль набережной, полюбуемся музеем ковров, уникальным водным парком "Малую Венецию" и Колесом Обозрения.

Старый Баку

Старый город полон исторических достопримечательностей:

Парные ворота Старого города (XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о прошлом.

(XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о прошлом. Комплекс Дворца Ширваншахов - строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения).

- строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения). Караван-Сараи : Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.).

: Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.). Средневековые бани восточного типа (Хамамы) : баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII в.), известная как сладкая баня.

: баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII в.), известная как сладкая баня. Дом Рамазановых - история нефтепромышленника и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.

- история нефтепромышленника и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова. Девичья Башня (XII в.) - символ Баку, занесенный в Всемирное Материальное Наследие ЮНЕСКО в 2000 году (осмотр без посещения).

(XII в.) - символ Баку, занесенный в Всемирное Материальное Наследие ЮНЕСКО в 2000 году (осмотр без посещения). Музей Миниатюрной Книги - в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма.

- в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма. Улица, где снимались культовые фильмы - такие как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия" и другие.

- такие как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия" и другие. Мечети старого города : Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие.

: Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие. Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученическую смерть.

Каждое из этих мест хранит в себе частичку истории и культуры, которые стоит увидеть и почувствовать. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Баку!