Старый город и современный Баку в деталях

Если вы впервые в Баку, то данная экскурсия – отличная возможность познакомиться с Городом ветров, узнать как, кем и когда он строился, увидеть основные символы, как старого, так и нового города, прогуляться по набережной и подышать морским воздухом, побывать на самой высокой точке города и полюбоваться великолепными видами столицы, и, конечно же, услышать интересные факты и легенды о главных достопримечательностях.
5
5 отзывов
Старый город и современный Баку в деталях
Старый город и современный Баку в деталях
Старый город и современный Баку в деталях
Ближайшие даты:
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фев15
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фев
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Знакомство с Баку

В начале нашего путешествия мы встретим вас в удобном для вас месте, будь то ваш дом или центр города. На комфортабельном автомобиле мы отправимся знакомиться с удивительными достопримечательностями Баку и в конце экскурсии вернем вас обратно.

Новый Баку

В этом районе города вас ждут впечатляющие места:

  • Пламенные башни (Flame Towers) - здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые завораживают своим светом в ночное время.
  • Нагорный парк - смотровая площадка, расположенная на возвышенности, откуда открывается захватывающий вид на весь город.
  • Дворец "Исмаилия" - построенный в мрачном венецанском готическом стиле по заказу миллионера М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле.
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - изначально построенный как караван-сарай в 1860 году, позже ставший отелем "Метрополь".
  • Бакинский Бульвар - мы прогуляемся вдоль набережной, полюбуемся музеем ковров, уникальным водным парком "Малую Венецию" и Колесом Обозрения.

Старый Баку

Старый город полон исторических достопримечательностей:

  • Парные ворота Старого города (XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о прошлом.
  • Комплекс Дворца Ширваншахов - строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения).
  • Караван-Сараи: Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.).
  • Средневековые бани восточного типа (Хамамы): баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII в.), известная как сладкая баня.
  • Дом Рамазановых - история нефтепромышленника и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.
  • Девичья Башня (XII в.) - символ Баку, занесенный в Всемирное Материальное Наследие ЮНЕСКО в 2000 году (осмотр без посещения).
  • Музей Миниатюрной Книги - в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма.
  • Улица, где снимались культовые фильмы - такие как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия" и другие.
  • Мечети старого города: Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие.
  • Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученическую смерть.

Каждое из этих мест хранит в себе частичку истории и культуры, которые стоит увидеть и почувствовать. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по Баку!

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пламенные башни (Flame Towers)
  • Нагорный парк (Смотровая площадка)
  • Дворец «Исмаилия»
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
  • Бакинский Бульвар (Набережная)
  • Старый город:
  • Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
  • Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
  • Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
  • Дом Рамазановых
  • Девичья Башня (осмотр без посещения)
  • Музей миниатюрной книги
  • Улицы, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери, Цигель-цигель ай-лю-лю)
  • Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
  • Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бутилированная вода
  • Доступ к интернету через wi-fi.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
С
8 янв 2025
Недавно наша семья посетила экскурсию по Баку с замечательным экскурсоводом Туралом.
Хочется отдельно отметить Турала, который не только прекрасно знает историю города, но и умеет рассказывать так, что каждый факт оживает.
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Его увлекательные истории о культуре и традициях Азербайджана сделали нашу прогулку по городу по-настоящему особенной.
Одним из самых ярких моментов экскурсии стало посещение старого Баку с его узкими улочками — это было настоящим погружением в местную культуру! А смотровая площадка подарила нам потрясающие виды на город, которые навсегда останутся в памяти.
Во время всей экскурсии мы могли просто наслаждаться атмосферой Баку, не отвлекаясь на мелочи. Большое спасибо Туралу за его профессионализм и увлеченность! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать Баку с лучшей стороны!

Т
30 дек 2024
Д
14 дек 2024
Всем доброго дня! Были с подругой в Баку на пересадке, решили посмотреть город и остались в полнейшем восторге от экскурсии, которую нам провел Турал. Интересно, не нудно, с интересными фактами, с юмором! Турал очень вежлив, пунктуален, встретил нас в аэропорту, учел все наши пожелания, ответил на все вопросы. В общем, рекомендую от души!
И
4 ноя 2024
Были на экскурсии с Орханом 3.11.24, понравилась свободная манера изложения материала - истории города, его архитектуры. Впечатлила прогулка по Старому городу.
А
20 окт 2024
Начнем с того, что данным ресурсом пользовалась впервые. Поэтому были опасения, безопасно ли, и вообще все ли нормально работает. Так что если вы в первый раз как и я, можно
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не переживать). Была проездом, времени не очень много, так что эта экскурсия нам как раз очень подошла. Гид воспитан, вежлив, учтив, очень много информации, все рассказал показал было интересно послушать, познакомиться с городом . За что огромные спасибо, все было очень комфортно, учли все наши пожелания, даже уделили времени экскурсиии больше чем заявлено. Нигде не торопили, дали сделать 100 тысячный кадр старого города) рекомендую взять обзорную экскурсию обязательно, во первых это очень удобно, за 1 день мы успели посмотреть много разных локаций в комфортном темпе, на отличной, чистой машине. И подчерпнуть много информации, удивительно но мой сын 8 лет, последующие дни всем рассказал про разные места Баку.) все запомнил оказывается.) Большое спасибо! Благодарим! Всем рекомендуем 👍

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