Экскурсии 2025

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии 2025» в Бресте, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вечерние улицы Бреста
Пешая
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Вечерние улицы Бреста
Откройте для себя Брест с его тайнами и легендами. Прогулка по центру, встреча с фонарщиком и уникальные факты из истории города
27 сен в 18:00
28 сен в 18:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту на авто
На машине
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Историческая прогулка по Бресту
Индивидуальная автоэкскурсия по Бресту позволит вам увидеть архитектурные памятники, узнать истории города и прочувствовать его уникальную атмосферу
Завтра в 14:00
25 сен в 14:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Брест раскрывает свои тайны
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Брест раскрывает свои тайны
Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста на экскурсию в Беловежскую пущу
Добраться до заповедника и вернуться обратно с максимальным комфортом и безопасностью
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту (на вашем авто)
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту
Путешествие по Бресту на вашем авто: от имперских казарм до польского квартала. Узнайте, как город стал таким, каким он есть сегодня
Сегодня в 09:30
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Брестская матрёшка: мастер-класс с историей
2.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Брестская матрёшка: мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу белорусского искусства и создайте свою матрёшку на мастер-классе в Бресте. Узнайте о символике и традициях оговской росписи
Начало: На улице Зубачева 25/1, в здании рядом с автобусно...
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Бресту в сентябре 2025
Сейчас в Бресте в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
