Древнерусский Берестье, город Речи Посполитой и Польши, а ныне Брест, раскрывает свои тайны на обзорной прогулке.
Вы увидите брестский Арбат - улицу Советскую, узнаете о ритуале зажжения фонарей и истории вокзала,
Вы увидите брестский Арбат - улицу Советскую, узнаете о ритуале зажжения фонарей и истории вокзала,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в историю Бреста
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улицам
- 📜 Интересные исторические факты
- ☕ Полезные советы по городу
Что можно увидеть
- Улица Советская
- Вокзал Бреста
- Аллея кованых фонарей
- Свято-Николаевская братская церковь
- Улица Леваневского
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Слушая гида, вы совершите путешествие по эпохам города и узнаете поразительные факты из его истории. Мы расскажем как, начиная с Бреста, по белорусским землям стало распространяться магдебургское право и чем закончилась первая пластическая операция, которую провели здесь в 18 веке.
Итак, в нашей программе:
- Улица Советская — брестский Арбат. Тут вы услышите о сохранившейся исторической застройке и о ритуале зажжения фонарей.
- Вокзал Бреста. Построенный по грандиозному проекту, он был признан лучшим в Российской империи, и сам император Александр III присутствовал на его открытии. Вы узнаете о его истории, перестройке и культурных слоях, которыми он обрастает.
- А ещё проспекты, храмы, улицы с домиками в польском стиле, Аллея кованых фонарей, историческая застройка на ул. Леваневского, Свято-Николаевская братская церковь и многое другое.
Кроме того, мы дадим вам полезные советы по городу, например, где выпить кофе с вкусной свежей выпечкой.
Организационные детали
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Мы не заходим на территорию крепости
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
ежедневно в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 667 ₽
|Дети до 3 лет
|834 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви святого Николая Чудотворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 16641 туриста
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 мая 2024
Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
Иван
12 мая 2024
Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
Виктор
15 апр 2024
Отличная экскурсия, очень позитивный гид Анна, нам понравилось и материал и город. И погода была прекрасной)
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