Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе

Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Древнерусский Берестье, город Речи Посполитой и Польши, а ныне Брест, раскрывает свои тайны на обзорной прогулке.

Вы увидите брестский Арбат - улицу Советскую, узнаете о ритуале зажжения фонарей и истории вокзала,
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признанного лучшим в Российской империи. Вас ждут проспекты, храмы, улицы с польскими домиками, Аллея кованых фонарей и многое другое. Гид расскажет о магдебургском праве и первой пластической операции в городе. В завершение вы получите советы, где выпить кофе с вкусной выпечкой

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Погружение в историю Бреста
  2. 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
  3. 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улицам
  4. 📜 Интересные исторические факты
  5. ☕ Полезные советы по городу

Что можно увидеть

  • Улица Советская
  • Вокзал Бреста
  • Аллея кованых фонарей
  • Свято-Николаевская братская церковь
  • Улица Леваневского
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Слушая гида, вы совершите путешествие по эпохам города и узнаете поразительные факты из его истории. Мы расскажем как, начиная с Бреста, по белорусским землям стало распространяться магдебургское право и чем закончилась первая пластическая операция, которую провели здесь в 18 веке.
Итак, в нашей программе:

  • Улица Советская — брестский Арбат. Тут вы услышите о сохранившейся исторической застройке и о ритуале зажжения фонарей.
  • Вокзал Бреста. Построенный по грандиозному проекту, он был признан лучшим в Российской империи, и сам император Александр III присутствовал на его открытии. Вы узнаете о его истории, перестройке и культурных слоях, которыми он обрастает.
  • А ещё проспекты, храмы, улицы с домиками в польском стиле, Аллея кованых фонарей, историческая застройка на ул. Леваневского, Свято-Николаевская братская церковь и многое другое.

Кроме того, мы дадим вам полезные советы по городу, например, где выпить кофе с вкусной свежей выпечкой.

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
  • Мы не заходим на территорию крепости
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

ежедневно в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 667 ₽
Дети до 3 лет834 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви святого Николая Чудотворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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28 мая 2024
Экскурсию для нас проводила Анна. Очень интересно,живо и нескучно преподнесли материал. Нам понравилось!
Иван
12 мая 2024
Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.Понравилась экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Настоящий знаток своего дела. Город потрясающий и открывать его надо со знающим человеком.
Виктор
15 апр 2024
Отличная экскурсия, очень позитивный гид Анна, нам понравилось и материал и город. И погода была прекрасной)

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