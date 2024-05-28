Древнерусский Берестье, город Речи Посполитой и Польши, а ныне Брест, раскрывает свои тайны на обзорной прогулке.Вы увидите брестский Арбат - улицу Советскую, узнаете о ритуале зажжения фонарей и истории вокзала,

признанного лучшим в Российской империи. Вас ждут проспекты, храмы, улицы с польскими домиками, Аллея кованых фонарей и многое другое. Гид расскажет о магдебургском праве и первой пластической операции в городе. В завершение вы получите советы, где выпить кофе с вкусной выпечкой

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Слушая гида, вы совершите путешествие по эпохам города и узнаете поразительные факты из его истории. Мы расскажем как, начиная с Бреста, по белорусским землям стало распространяться магдебургское право и чем закончилась первая пластическая операция, которую провели здесь в 18 веке.

Итак, в нашей программе:

Улица Советская — брестский Арбат. Тут вы услышите о сохранившейся исторической застройке и о ритуале зажжения фонарей.

Вокзал Бреста. Построенный по грандиозному проекту, он был признан лучшим в Российской империи, и сам император Александр III присутствовал на его открытии. Вы узнаете о его истории, перестройке и культурных слоях, которыми он обрастает.

А ещё проспекты, храмы, улицы с домиками в польском стиле, Аллея кованых фонарей, историческая застройка на ул. Леваневского, Свято-Николаевская братская церковь и многое другое.

Кроме того, мы дадим вам полезные советы по городу, например, где выпить кофе с вкусной свежей выпечкой.

Организационные детали