1 чел.
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Квест
1.5 часа
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
«Не скучать на обзорных экскурсиях — сложная задача для детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900₽ за всё до 15 чел.
скидка
20%
Квест
5 часов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
«Программа подходит как для взрослых, так и для детей с 5 лет»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
- ААндрей16 мая 2024Эта экскурсия для любителей, ценителей Истории, знающих историю путешественников. Для тех, кому не безразличны такие места как Хатынь, Брестская крепость.
- ИИрина12 мая 2024Прекрасная экскурсия с разными интересными фактами. У нас была очень разновозрастная компания, но Мария прекрасно справилась и увлекла всех)) Благодарим за наше знакомство с Минском и Беларусью. Рекомендуем данную экскурсию для деток и взрослых.
- ННадежда8 мая 2024Марине спасибо за познавательную эскурсию и отличные подарки в конце квеста! Надеемся увидиться снова в будущие приезды!
- ММаксим6 мая 2024Большое спасибо Марине за великолепно проведённую экскурсию! Отличная подача материала, размеренный темп, интересно и увлекательно как для взрослых, так и для детей. Мы узнали много нового из истории Минска и Беларуси. Всем рнкомендую эту экскурсию и услуги гида Марины!
- ММаксим6 мая 2024Огромное спасибо Николаю за великолепно проведённую экскурсию-квест. Николай -кладезь знаний по эпохе Отечественной войны 1812 года. Экскурсия позволяет как будто
- ЮЮрий3 мая 2024Отличная задумка, мега-необычный и увлекательный формат проведения. Очень порадовала, в наше непростое время, патриотичная направленность квеста. Что особенно важно для подрастающего
- ЕЕкатерина17 апреля 2024Отлично и познавательно провели время! Хотя на улице было и очень холодно, дети были вовлечены в задания. В перерывах заходили погреться в кафе и там тоже выполняли задания! Нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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