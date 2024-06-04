Детские экскурсии в Минске

Найдено 4 экскурсии в категории «Для детей» в Минске, цены от 570 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
«Не скучать на обзорных экскурсиях — сложная задача для детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
Раскрыть секреты старинного Минска, стать археологами и выбрать главу города
Начало: У площади Свободы
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:30
5 900 за всё до 15 чел.
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
🚗 На машине
скидка
20%
Квест
5 часов
10 отзывов
Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
В увлекательном формате погрузиться в исторические события и отыскать трофеи, выполняя задания
Начало: У ст. метро Уручье в Минске
«Программа подходит как для взрослых, так и для детей с 5 лет»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1390011 120 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
    Мария, спасибо Вам большое за увлекательное знакомство с городом Минском! Наши дети-непоседы, но Вы смогли удержать их внимание. Очень порадовал игровой
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    формат и постоянный диалог с детьми. Было доступно и понятно и нам, и детям) Мы прошли большой маршрут,"побывали" в разных эпохах Минска и все остались очень довольны. Впечатлений масса! Обязательно будем рекомендовать Вашу экскурсию друзьям и родным!

  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
    Эта экскурсия для любителей, ценителей Истории, знающих историю путешественников. Для тех, кому не безразличны такие места как Хатынь, Брестская крепость.
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    В маленьком местечке у Березены проходили важные эпохальные события войны 1812 года. Окунуться в водоворот этих событий поможет Гид Николай. Человек искренне любящий свой край, свою деревню, свою Родину. Знает много и глубоко о событиях свяханных с Этой экскурсией. Забирает сам из Минска и возвращает вас обратно. Интересный рассказчик, дорога проходит быстро и непринуждённо. Если детям-то я бы порекомендовал тем, кто любит Лес, так как Клад спрятан в лесу. Если вам не "удобно" где комарики летают и нет асфальта, то эта экскурсия не для вас. Николаю спасибо, оптимизма и хорошей погоды в экскурсиях.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Детская историческая экскурсия-игра «Приключения в волшебном Минске»
    Прекрасная экскурсия с разными интересными фактами. У нас была очень разновозрастная компания, но Мария прекрасно справилась и увлекла всех)) Благодарим за наше знакомство с Минском и Беларусью. Рекомендуем данную экскурсию для деток и взрослых.
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
    Марине спасибо за познавательную эскурсию и отличные подарки в конце квеста! Надеемся увидиться снова в будущие приезды!
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
    Большое спасибо Марине за великолепно проведённую экскурсию! Отличная подача материала, размеренный темп, интересно и увлекательно как для взрослых, так и для детей. Мы узнали много нового из истории Минска и Беларуси. Всем рнкомендую эту экскурсию и услуги гида Марины!
  • М
    Максим
    6 мая 2024
    Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
    Огромное спасибо Николаю за великолепно проведённую экскурсию-квест. Николай -кладезь знаний по эпохе Отечественной войны 1812 года. Экскурсия позволяет как будто
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    перенестись на 212 лет назад и почувствовать это время, узнать о предыстории и подробностях переправы армии Наполеона через реку Березину. Интересно было воочию узнать об особенностях и назначении каждого элемента обмундирования российского солдата тех времён. Всем рекомендую эту экскурсию и услуги Николая!

    Огромное спасибо Николаю за великолепно проведённую экскурсию-квест. Николай -кладезь знаний по эпохе Отечественной войны 1812 года
  • Ю
    Юрий
    3 мая 2024
    Квест-экскурсия «Клад Наполеона на Березине»
    Отличная задумка, мега-необычный и увлекательный формат проведения. Очень порадовала, в наше непростое время, патриотичная направленность квеста. Что особенно важно для подрастающего
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    поколения. Это и прекрасная возможность окунуться в эпоху Наполеоновских войск, и расширить свой кругозор, и почувствовать гордость за свою историю, культуру, воинские традиции и стойкость солдат той далекой эпохи. Прекрасный формат подачи - когда гидом и проводником в квесте выступает солдат русского пехотного полка образца 1812 года при полном обмундировании. Это вызывало самый пристальны интерес не только у нас, но и у окружающих - постоянно подходили прохожие/другие туристы с просьбой сфотографироваться с Николаем. Сам квест носит не просто развлекательный, но еще и глубоко просветительский характер. Процесс поиска клада позволяет погрузиться в историю 200-летней давности, узнать малоизвестные факты боев и сражений, пройтись своими ногами там, где пролегал в 1812 году путь бежавших из России жалких остатков наполеоновский войск и где вся земля просто пропитана историей. Ну, а заодним, никто не мешает и насладиться красотами гостеприимной беларусской земли. В общем, если хотите узнать: как называется гладкоствольное кремневое ружье той эпохи, почему солдаты того времени предпочитали вручную отливать пули, чем отличается русская форма от французской, какие три предмета в обмундировании пехотинца служили защитой и почему генеральное сражение в войне 1812 года было решено дать именно под Бородино (не раньше и не позже), то вам точно стоит посетить этот квест - гарантированно утолите свою "жажду" знаний и получите удовольствие. Ну а "вишенкой на торте" вам покажут и расскажут как заряжалось ружье той эпохи и даже дадут разок выстрелить (берегите уши - громко!)

  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2024
    Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
    Отлично и познавательно провели время! Хотя на улице было и очень холодно, дети были вовлечены в задания. В перерывах заходили погреться в кафе и там тоже выполняли задания! Нам очень понравилось.
    Отлично и познавательно провели время! Хотя на улице было и очень холодно, дети были вовлечены вОтлично и познавательно провели время! Хотя на улице было и очень холодно, дети были вовлечены вОтлично и познавательно провели время! Хотя на улице было и очень холодно, дети были вовлечены в

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Для детей»

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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 570 до 11 120 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Минске! Вместе с детьми и гидами города Минска можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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