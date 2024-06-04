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поколения. Это и прекрасная возможность окунуться в эпоху Наполеоновских войск, и расширить свой кругозор, и почувствовать гордость за свою историю, культуру, воинские традиции и стойкость солдат той далекой эпохи. Прекрасный формат подачи - когда гидом и проводником в квесте выступает солдат русского пехотного полка образца 1812 года при полном обмундировании. Это вызывало самый пристальны интерес не только у нас, но и у окружающих - постоянно подходили прохожие/другие туристы с просьбой сфотографироваться с Николаем. Сам квест носит не просто развлекательный, но еще и глубоко просветительский характер. Процесс поиска клада позволяет погрузиться в историю 200-летней давности, узнать малоизвестные факты боев и сражений, пройтись своими ногами там, где пролегал в 1812 году путь бежавших из России жалких остатков наполеоновский войск и где вся земля просто пропитана историей. Ну, а заодним, никто не мешает и насладиться красотами гостеприимной беларусской земли. В общем, если хотите узнать: как называется гладкоствольное кремневое ружье той эпохи, почему солдаты того времени предпочитали вручную отливать пули, чем отличается русская форма от французской, какие три предмета в обмундировании пехотинца служили защитой и почему генеральное сражение в войне 1812 года было решено дать именно под Бородино (не раньше и не позже), то вам точно стоит посетить этот квест - гарантированно утолите свою "жажду" знаний и получите удовольствие. Ну а "вишенкой на торте" вам покажут и расскажут как заряжалось ружье той эпохи и даже дадут разок выстрелить (берегите уши - громко!)