Вас ждёт не просто пешеходная прогулка, а увлекательная игра, которая придётся по душе и детям, и взрослым! Приготовьтесь погрузиться в детективное расследование и раскрыть секрет пропажи. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей Витебска и его жителей. А я поделюсь фактами и легендами о городе и отвечу на любые вопросы.

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Описание

Что вас ожидает

Доводилось ли вам на экскурсии проводить собственное расследование? В Витебске порой творятся очень странные дела — следуя обрывочным сведениям из дневника пропавшего героя, вам предстоит решить загадки и ребусы, раскрыть тайны древнего города и выяснить правду.

Вместе с гидом вы пройдётесь по историческому центру, услышите рассказ о древних храмах и удивительных людях, увидите Благовещенскую церковь, Успенский собор, Дворец губернатора. По пути полюбуетесь лёгкой и воздушной Воскресенской церковью, узнаете истинный возраст городской ратуши и поломаете голову над загадками старика Хоттабыча и Витебского великана.

Организационные детали