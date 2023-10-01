Примерить на себя роль детектива в поисках секретов древнего города - и пропавшего гида
Вас ждёт не просто пешеходная прогулка, а увлекательная игра, которая придётся по душе и детям, и взрослым! Приготовьтесь погрузиться в детективное расследование и раскрыть секрет пропажи. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей Витебска и его жителей. А я поделюсь фактами и легендами о городе и отвечу на любые вопросы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Доводилось ли вам на экскурсии проводить собственное расследование? В Витебске порой творятся очень странные дела — следуя обрывочным сведениям из дневника пропавшего героя, вам предстоит решить загадки и ребусы, раскрыть тайны древнего города и выяснить правду.
Вместе с гидом вы пройдётесь по историческому центру, услышите рассказ о древних храмах и удивительных людях, увидите Благовещенскую церковь, Успенский собор, Дворец губернатора. По пути полюбуетесь лёгкой и воздушной Воскресенской церковью, узнаете истинный возраст городской ратуши и поломаете голову над загадками старика Хоттабыча и Витебского великана.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия-квест без дополнительных расходов. Для прохождения квеста не потребуется доступ к мобильному интернету или иные специальные условия.
- На протяжении маршрута предусмотрено сопровождение гида, но ряд загадок экскурсанты должны решить самостоятельно. Задания основаны на внимательности и наблюдательности, будут интересны детям 12+ и взрослым.
- Время прохождения квеста зависит от скорости передвижения группы, быстроты выполнения заданий и может варьироваться от 2,5 до 3,5+ часов. По вашему желанию можно сократить количество заданий.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Витебске
Меня зовут Катерина. Я аттестованный гид, преподаватель и человек, искренне влюблённый в родной город. Уже более 15 лет провожу экскурсии и знакомлю туристов с красотами и тайнами древнего града над Двиной. Витебск — удивительный город, город с прекрасной душой и своим характером. Приглашаю вас в необычной форме узнать тайны волшебного василькового Витебска.
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