Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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Увидеть всю красоту Брюсселя

Людмила
Людмила – Гид из Брюсселя
Увидеть всю красоту Брюсселя
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Увидеть всю красоту Брюсселя
Увидеть всю красоту Брюсселя
Мы исследуем нижний город: Гранд Плас, Кафедрал и конечно же сфотографируемся с мальчиком.
Не забудем и верхний город 🏙️, не пропустим смелый памятник Леопльду второму, прогуляемся по королевскому парку к дворцу, пройдемся по пафосной улице Регента увидим площадь Искусств и Королевскую площадь, заглянем в цветочный парк 🌳 Саблон и посетим прекрасный памятник поздней пламянящий готики — церковь ⛪ Нотер Дам де Саблон, попадем прямиком к величественному символу правосудия, полюбуемся панорамой и продолжим наш путь через совершенно особенный квартал Мароль с барахолками и пивным баром, где вы сможете попробовать уникальные сорта разливного пива.
Я не хочу раскрывать все карты, как не хочу навязывать свой маршрут. Я учту Ваш темп, предпочтения и погодные условия, чтобы подарить Вам контрастный и капризный Брюссель.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 От вашего отеля или от центрального вокзала.
Место завершения
🏁 по вашему желанию
Увидеть всю красоту Брюсселя
Увидеть всю красоту Брюсселя
Увидеть всю красоту Брюсселя
Увидеть всю красоту Брюсселя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила
Людмила
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Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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