Людмила проводит ещё 4 экскурсии

Мы исследуем нижний город: Гранд Плас, Кафедрал и конечно же сфотографируемся с мальчиком.

Не забудем и верхний город 🏙️, не пропустим смелый памятник Леопльду второму, прогуляемся по королевскому парку к дворцу, пройдемся по пафосной улице Регента увидим площадь Искусств и Королевскую площадь, заглянем в цветочный парк 🌳 Саблон и посетим прекрасный памятник поздней пламянящий готики — церковь ⛪ Нотер Дам де Саблон, попадем прямиком к величественному символу правосудия, полюбуемся панорамой и продолжим наш путь через совершенно особенный квартал Мароль с барахолками и пивным баром, где вы сможете попробовать уникальные сорта разливного пива.

Я не хочу раскрывать все карты, как не хочу навязывать свой маршрут. Я учту Ваш темп, предпочтения и погодные условия, чтобы подарить Вам контрастный и капризный Брюссель.