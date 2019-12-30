8 отзывов оставили туристы

Уверена, название замка Кронборг в Эльсиноре должно вызвать у вас усиленное сердцебиение: ведь это тот самый замок 🏰, который Шекспир описал в «Гамлете»! Толпы туристов «осаждают стены» Кронборга, куда — люди верят — до сих пор в полночь приходит дух отца датского принца. Вы совершите историческую прогулку 👣 по городу, познакомитесь с историей о прототипе принца Гамлета и заглянете в обширные катакомбы под замком, где также есть, о чем рассказать!

«Подайте кубки мне! Пусть гром литавр

Разносит трубам, трубы канонирам,

Орудья — небу, небеса — земле

Tост короля за Гамлета. — Начнемте...»

Что вас ожидает

История Эльсинора

Когда-то Эльсинор считался столицей Датского королевства; город расположен в самом узком месте пролива Оресунд, всего 4 км. от Швеции. Мы поговорим об истории города и о том, какой хитроумный способ был придуман для пополнения датской казны, как крепость превратилась в роскошный замок в стиле Возрождения и как Шекспир обеспечил городу Эльсинор не только великую славу, но и процветание. Кстати, принца датского Гамлета драматург вовсе не выдумал, а позаимствовал из летописи — я вам расскажу всю эту историю. Хоть и есть расхождения между настоящим принцем и героем пьесы, Шекспир превратил легенду в исторический факт.

Легенды катакомб

Обширные катакомбы под замком так же открыты для посетителей, здесь можно увидеть каменную статую легендарного рыцаря Хольгера, которого почитают как основателя датского государства. Одна из сказок Андерсена «Хольгер Датчанин» тоже начинается здесь — Хольгер сидит в глубоком подземелье, закованный в тяжелые латы. Он крепко спит. Но если Дании будет угрожать опасность, он проснется, встанет во весь свой исполинский рост и выйдет с мечом на врага! Впечатляюще, правда?

Погрузившись в магическую атмосферу шекспировского Кронборга, вы найдете разгадку, почему Уильям Шекспир выбрал именно этот замок местом действия своей бессмертной трагедии.

«Все кончено, Гораций.

Простимся, королева! Бог с тобой!

А вы, немые зрители финала,

Ах, если б только время я имел, —

Но смерть — тупой конвойный и не любит,

Чтоб медлили, — я столько бы сказал...

Да пусть и так, все кончено, Гораций.

Ты жив. Расскажешь правду обо мне

Непосвященным».