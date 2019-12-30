8 отзывов оставили туристы

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Замок Принца Гамлета — Кронборг

Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

260 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Оксана – представитель в Копенгагене
Уверена, название замка Кронборг в Эльсиноре должно вызвать у вас усиленное сердцебиение: ведь это тот самый замок 🏰, который Шекспир описал в «Гамлете»! Толпы туристов «осаждают стены» Кронборга, куда — люди верят — до сих пор в полночь приходит дух отца датского принца.

Вы совершите историческую прогулку 👣 по городу, познакомитесь с историей о прототипе принца Гамлета и заглянете в обширные катакомбы под замком, где также есть, о чем рассказать!
Замок Принца Гамлета — Кронборг
Замок Принца Гамлета — Кронборг

«Подайте кубки мне! Пусть гром литавр
Разносит трубам, трубы канонирам,
Орудья — небу, небеса — земле
Tост короля за Гамлета. — Начнемте...»

Что вас ожидает

История Эльсинора
Когда-то Эльсинор считался столицей Датского королевства; город расположен в самом узком месте пролива Оресунд, всего 4 км. от Швеции. Мы поговорим об истории города и о том, какой хитроумный способ был придуман для пополнения датской казны, как крепость превратилась в роскошный замок в стиле Возрождения и как Шекспир обеспечил городу Эльсинор не только великую славу, но и процветание. Кстати, принца датского Гамлета драматург вовсе не выдумал, а позаимствовал из летописи — я вам расскажу всю эту историю. Хоть и есть расхождения между настоящим принцем и героем пьесы, Шекспир превратил легенду в исторический факт.

Легенды катакомб
Обширные катакомбы под замком так же открыты для посетителей, здесь можно увидеть каменную статую легендарного рыцаря Хольгера, которого почитают как основателя датского государства. Одна из сказок Андерсена «Хольгер Датчанин» тоже начинается здесь — Хольгер сидит в глубоком подземелье, закованный в тяжелые латы. Он крепко спит. Но если Дании будет угрожать опасность, он проснется, встанет во весь свой исполинский рост и выйдет с мечом на врага! Впечатляюще, правда?

Погрузившись в магическую атмосферу шекспировского Кронборга, вы найдете разгадку, почему Уильям Шекспир выбрал именно этот замок местом действия своей бессмертной трагедии.

«Все кончено, Гораций.
Простимся, королева! Бог с тобой!
А вы, немые зрители финала,
Ах, если б только время я имел, —
Но смерть — тупой конвойный и не любит,
Чтоб медлили, — я столько бы сказал...
Да пусть и так, все кончено, Гораций.
Ты жив. Расскажешь правду обо мне
Непосвященным».

Замок Принца Гамлета — Кронборг
Замок Принца Гамлета — Кронборг
Замок Принца Гамлета — Кронборг
Замок Принца Гамлета — Кронборг

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Андерсеновед и практикующий ресторанный эксперт. «Копенгаген: самое главное то, что нельзя не увидеть». Гулять по Копенгагену — одно удовольствие. Город будто создан для неспешных пешеходных прогулок, не говоря уже об атмосфере! То, как устроена среда человеческого обитания и народная кухня, говорит о людях намного больше, чем любые их словесные заявления. Мы с моей командой единомышленников с радостью покажем вам Копенгаген с лучшей стороны.
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8 отзывов оставили туристы

30 декабря 2019
Елена, прекрасный гид и отличный рассказчик!! Всем рекомендую.
19 апреля 2019
Очень жалко, конечно, что Оксана не смогла провести экскурсию. Но коллега (Александр), предложенный Оксаной на замену, оказался неожиданным сюрпризом. Он предложил изменить программу по своему усмотрению, и, с моего согласия, нам удалось посетить много интересных достопримечательностей. По пути Александр рассказал много интересных исторических фактов о Дании, а также факты из жизни современной Дании (что меня тоже очень интересует). Я в восторге! Спасибо большое Александру. Спасибо Оксане, что предложила такое удачное решение проблемы. Спасибо большое еще раз! И удачи во всем!
13 марта 2019
Легко и непринужденно пролетело почти 4 часа очень познавательной поездки в Кронбург. с гидом Анатолием. Потрясающее по своей энергетике место с богатой историей, очень рекомендую посетить для лучшего понимания особенностей скандинавского менталитета. Огромное спасибо Анатолию за знания всех аспектов жизни Северной Европы и замечательное общение. Организация поездки была супер, хочется вернутся ещё... не все успели узнать👍👌😊
29 июня 2017
Если меня спросят, стоит ли идти на эту экскурсию, то однозначно отвечу - Да! Экскурсия непринужденная, информативная, открывающая много тайных секретов Кронборга. Никакой "попсы", при этом легко, остроумно и максимум контекста. Отдельное спасибо за оригинальную подачу информации, погружение в атмосферу и подаренные ощущения. С Оксаной получаешь не просто новые знания и слушаешь нетривиальные истории, но и задумываешься над разными проявлениями нордического бытия.
8 мая 2017
Я путешествую много и часто, и пользовалась услугами множества гидов, но Оксана приятно удивила меня. Ее экскурсия включала в себя факты и события, которые она пропустила через себя, и она открывает своим слушателям свою Данию, которую очень любит. Она не только прекрасно знает Копенгаген, но и всё страну в целом. Её экскурсия великолепно спланирована и продумана до мелочей, а это очень важно. Она не начинает с любого места и не пересказывает путеводитель. Когда мы ходим сами, мы практически ничего не видим. Когда с нами рядом знающий гид, преподносящий свою страну со знанием и юмором, впечатления совершенно другие. Я рассталась с Оксаной, но тепло от нашей встречи осталось навсегда. Спасибо Вам огромное!!! Всем моим друзьям и знакомым буду советовать знакомиться с Данией только с Оксаной!
27 апреля 2017
Оксана прекрасна! Зрелищно, театрально, информативно, тонко, а главное с огромной любовью к Дании. Внимание удерживается с мастерством фокусника, время летит незаметно, Дания преображается на глазах. Поездка в Кронборг удалась на славу! Приятно провести время в компании умного и интеллигентного человека. Чувство юмора и уровень образованности налицо. Спасибо за чудесный день вместе!
23 апреля 2017
Один из самых неудачных опытов.
20 октября 2015
Получили с сыном огромное удовольствие ! Легендарное историческое место, впечатляющий замок, история и просто природа и атмосфера ! Отдельное огромное спасибо гиду Оксане ! Без её на самом деле глубокого знания истории этой страны и её внутреннего обаяния эта экскурсия не была такой запоминающейся и потеряла бы часть своего очарования! Оксана - спасибо. Надеюсь в свой следующий приезд на новую встречу и новые экскурсии и впечатления.

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