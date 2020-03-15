5 отзывов оставили туристы

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Христиания — сбывшаяся мечта хиппи

Погулять по «острову свободы» в центре Копенгагена и узнать его законы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча верхняя платформа станции метро "Christianshavn"
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Максим
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Максим – экскурсионное агентство в Копенгагене
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Христиания, спрятавшееся в сердце Копенгагена.

Вы пройдете по его колоритным улицам, заглянете в необычные лавочки и посмотрите на самых экстравагантных жителей датской столицы, ведущих здесь альтернативный образ жизни.

Я расскажу, как устроена система управления в этой «отдельной стране» и чем живет местное население.

Вы в полной мере ощутите вольный дух Христиании и поймете, почему это одно из самых необычных мест на планете.
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи

Что вас ожидает

Атмосфера фантастического фильма
Христиания напоминает странную деревню Средневековья. Вы увидите старые деревянные дома, полное отсутствие автомобилей, клумбы, на которых цветы растут вперемешку с марихуаной. Все это составляет такую живописную картинку, которую вы не найдете ни в одном городе. Даже местные власти «сдались» островку субкультур и присвоили Христиании полуавтономный статус с закрепленным правом вольных жителей на честно захваченную территорию. Вы узнаете основные правила, по которым живут христианиты, как они зарабатывают себе на пропитание и кто следит за состоянием окружающей среды.

Прогулка по Христиании и архитектурные открытия
Большинство новых зданий, построенных на территории Христиании, не имеют аналогов и сделаны своими руками. Я покажу вам самые интересные места. Вы увидите оригинальную постройку «Дом — банан», магазин «Сделай сам», клуб «Опера», место собраний христианитов, детский сад (здесь есть свой детский сад!), известный ресторан «Loppen» и многое другое. А еще заглянете в женскую кузницу и отдохнете на полянке перед озером. Я расскажу несколько курьезных историй о жителях Христиании и решениях, которые сделали это место достаточно безопасным и действительно свободным.

Секреты главной улицы
Вы пройдетесь по главной улице Христиании, где практически никогда не прекращается торговля легкими наркотиками. Каждый прохожий может приобрести «косячок» любой крепости и опробовать его тут же в одном из местных кафе под открытым небом. Я расскажу, как получилось, что наркотики свободно продаются и покупаются всего в километре от здания Парламента, кто такие местные «барыги», откуда приходит продукция и кто за этим стоит.

Кому подойдет экскурсия

Христиания — место противоречивое и неоднозначное, но совершенно точно заслуживающее внимания, если вы волею судеб оказались в Копенгагене. Экскурсия понравится любителям природы и необычных кварталов, а также всем, кто ищет новые впечатления и ощущения.

Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи
Христиания — сбывшаяся мечта хиппи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала верхняя платформа станции метро "Christianshavn".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10 лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!
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5 отзывов оставили туристы

15 марта 2020
Гиду Сергею спасибо за прогулку, рассказ и хорошее настроение и за погоду! Экскурсия любопытная, интересная, рекомендуем тем, кто хочет увидеть и узнать как существует такое неоднозначное явление в центре Копенгагена. Можно там погулять и самим, но с гидом интересней и познавательней однозначно. А с Сергеем вообще весело и приятно!
10 марта 2020
Очень интересная и необычная экскурсия
21 октября 2019
Очень довольна, что взяла гида и удалось максимально интересно прогуляться по Христиании 😊
14 июня 2019
На самом деле экскурсия длиться один час, ребята- пересмотрите стоимость!
27 мая 2019
Спасибо за экскурсию! Получилась увлекательная и позитивная прогулка с гидом :-) Уже посоветовала своим друзьям.

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