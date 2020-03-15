5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Атмосфера фантастического фильма

Христиания напоминает странную деревню Средневековья. Вы увидите старые деревянные дома, полное отсутствие автомобилей, клумбы, на которых цветы растут вперемешку с марихуаной. Все это составляет такую живописную картинку, которую вы не найдете ни в одном городе. Даже местные власти «сдались» островку субкультур и присвоили Христиании полуавтономный статус с закрепленным правом вольных жителей на честно захваченную территорию. Вы узнаете основные правила, по которым живут христианиты, как они зарабатывают себе на пропитание и кто следит за состоянием окружающей среды.

Прогулка по Христиании и архитектурные открытия

Большинство новых зданий, построенных на территории Христиании, не имеют аналогов и сделаны своими руками. Я покажу вам самые интересные места. Вы увидите оригинальную постройку «Дом — банан», магазин «Сделай сам», клуб «Опера», место собраний христианитов, детский сад (здесь есть свой детский сад!), известный ресторан «Loppen» и многое другое. А еще заглянете в женскую кузницу и отдохнете на полянке перед озером. Я расскажу несколько курьезных историй о жителях Христиании и решениях, которые сделали это место достаточно безопасным и действительно свободным.

Секреты главной улицы

Вы пройдетесь по главной улице Христиании, где практически никогда не прекращается торговля легкими наркотиками. Каждый прохожий может приобрести «косячок» любой крепости и опробовать его тут же в одном из местных кафе под открытым небом. Я расскажу, как получилось, что наркотики свободно продаются и покупаются всего в километре от здания Парламента, кто такие местные «барыги», откуда приходит продукция и кто за этим стоит.

Кому подойдет экскурсия

Христиания — место противоречивое и неоднозначное, но совершенно точно заслуживающее внимания, если вы волею судеб оказались в Копенгагене. Экскурсия понравится любителям природы и необычных кварталов, а также всем, кто ищет новые впечатления и ощущения.