Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе

Насыщенное путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям

Чтобы перезагрузиться во время пляжного египетского отдыха, исследуйте необыкновенный Синай.

С опытными и знающими гидами вы побываете в древнем горном монастыре Св.

Екатерины, погуляете по яркому свободному Дахабу, сплаваете на моторной лодке к коралловому рифу и даже сможете взять уроки виндсерфинга и сапбординга.

Будет живописно, познавательно и фотогенично!
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Синайский монастырь — побывать в библейском месте

В первой части экскурсии предлагаем вам совершить паломничество в один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Это место из списка ЮНЕСКО — монастырь Святой Екатерины. Вы увидите святыни, куст Неопалимой купины и колодец Моисея; посетите службу в базилике Преображения (если монахи дадут разрешение). Прикоснетесь к мощам великомученицы Екатерины и изучите коллекцию древних икон.

33 удовольствия в Дахабе

После погружения в прошлое вы отдохнете на песчаном пляже Дахаба и в лаунж-зоне пятизвездочного отеля с дивным видом. Эта опция особенно понравится тем гостям Шарм-эль-Шейха, которые остановились в отеле с «коралловым пляжем» и скучают по возможности выходить в море без специальной обуви.

Пора исследовать Красное море поближе: для этого вы сплаваете на моторной лодке к коралловым рифам. Дно здесь не слишком глубокое, поэтому каждый сможет полюбоваться кораллами без страха.

Конечно, вас ждут колоритные улочки Дахаба. Вы погуляете по ним с местным жителем и проникнетесь ни на что не похожей атмосферой этого городка дайверов, кайтеров, виндсерферов и йогов.

Если захотите, можно взять урок виндсерфинга у звезды Дахаба, известного спортсмена и инструктора, неоднократного призера чемпионатов по виндсерфингу. Покататься на сапборде или даже поучаствовать в регулярных гонках на сапах.

📸 За этот захватывающий день вы сделаете лучшие фотографии в горах, на обзорной площадке в «золотой час» и на песчаной косе — на кадрах отсюда кажется, что человек гуляет по воде.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия VIP-уровня
  • Гид-инструктор живет в Дахабе более 15 лет, знает город и окрестности вдоль и поперёк, может решить почти любой вопрос. С ним вы будете защищены от всех приставал и продавцов, проведете день комфортно и интересно.
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников (от 5 до 40 человек). Детали уточняйте в переписке.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: все трансферы, прогулка на скоростной моторной лодке, вход на песчаный пляж и в лаундж-зону пятизвездочного отеля
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты в заповедник «Монастырь Св. Екатерины и гора Моисея» (5$ с человека + 10$ с автомобиля)
    — питание (по желанию)
    — уроки виндсерфинга, аренда оборудования для виндсерфинга и сапбордов (по желанию; стоимость зависит от вашего уровня владения виндсерфом и сезона)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Дахабе или Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Дахабе

Чудеса и загадки Синайской пустыни
до 8 чел.
63
за 1 чел.
Чудеса и загадки Синайской пустыни
🚗 На машине
Отправиться навстречу дюнам, радужным скалам и древней истории мира
25 ноя
30 ноя
2 дек
ещё...
во вторник и четверг в 09:00 и 18:00
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
до 10 чел.
13
за 1 чел.
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
👣 Пешеходная
Познакомиться с колоритным городом дайверов и виндсерферов
24 ноя
25 ноя
26 ноя
ещё...
ежедневно в 14:00 и 17:30
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
до 10 чел.
13ч
350
за 1-10 чел.
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
🚗 На машине
Посетить старинный монастырь, подняться на легендарную гору и погрузиться в духовную историю Синая
25 ноя
27 ноя
29 ноя
ещё...
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
для 6 чел.
550
за 1-6 чел.
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле
🚗 На машине
Открыть многообразие текстур, красок и историй пустыни с русским гидом-краеведом
24 ноя
26 ноя
28 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дахабе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дахабе
🇪🇬