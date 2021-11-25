В первой части экскурсии предлагаем вам совершить паломничество в один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Это место из списка ЮНЕСКО — монастырь Святой Екатерины. Вы увидите святыни, куст Неопалимой купины и колодец Моисея; посетите службу в базилике Преображения (если монахи дадут разрешение). Прикоснетесь к мощам великомученицы Екатерины и изучите коллекцию древних икон.
После погружения в прошлое вы отдохнете на песчаном пляже Дахаба и в лаунж-зоне пятизвездочного отеля с дивным видом. Эта опция особенно понравится тем гостям Шарм-эль-Шейха, которые остановились в отеле с «коралловым пляжем» и скучают по возможности выходить в море без специальной обуви.
Пора исследовать Красное море поближе: для этого вы сплаваете на моторной лодке к коралловым рифам. Дно здесь не слишком глубокое, поэтому каждый сможет полюбоваться кораллами без страха.
Конечно, вас ждут колоритные улочки Дахаба. Вы погуляете по ним с местным жителем и проникнетесь ни на что не похожей атмосферой этого городка дайверов, кайтеров, виндсерферов и йогов.
Если захотите, можно взять урок виндсерфинга у звезды Дахаба, известного спортсмена и инструктора, неоднократного призера чемпионатов по виндсерфингу. Покататься на сапборде или даже поучаствовать в регулярных гонках на сапах.
📸 За этот захватывающий день вы сделаете лучшие фотографии в горах, на обзорной площадке в «золотой час» и на песчаной косе — на кадрах отсюда кажется, что человек гуляет по воде.