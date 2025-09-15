-
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Луксору: Карнак, Долина царей и Нил
Путешествие в Луксор - это уникальная возможность познакомиться с величием Древнего Египта. Посетите Карнакский комплекс, Долину царей и храм Хатшепсут
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
$161
$230 за всё до 8 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых"
Луксор - это два мира в одном городе. На правом берегу Нила находятся Карнакский и Луксорский храмы, а на левом - древние некрополи и храм Хатшепсут
Начало: По месту вашего проживания в Луксоре
14 сен в 07:00
15 сен в 07:00
$140
$232 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 17:00
Завтра в 01:30
$22 за всё до 8 чел.
