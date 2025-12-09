Историческое путешествие по Берлину с билетом в музей мадам Тюссо

Вы погрузитесь в богатую историю Берлина. Увидите великолепные Бранденбургские ворота и здание Рейхстага. Полюбуетесь могучим куполом Берлинского собора.
Рассмотрите знаменитостей в музее мадам Тюссо и познакомитесь со сказками о короле Фридрихе I на Унтер-ден-Линден. Всё в комфортном вам ритме и настроении.
Рассмотрите знаменитостей в музее мадам Тюссо и познакомитесь со сказками о короле Фридрихе I на Унтер-ден-Линден. Всё в комфортном вам ритме и настроении.
Описание билета
После самостоятельного посещения музея вы познакомитесь со знаменитыми достопримечательностями города. Среди них:
- Тиргартен — один из крупнейших и старейших парков Берлина. Он славится вековыми деревьями, живописными аллеями и многочисленными скульптурами
- Рейхстаг — историческое здание немецкого парламента, символ германской демократии. Знаменито стеклянным куполом, откуда открывается панорамный вид на город
- Красное здание ратуши — главная ратуша Берлина в стиле неоренессанса. Отличается характерной красной черепичной крышей и богато украшенным фасадом
- Жандарменмаркт — одна из самых красивых площадей города с тремя выдающимися зданиями: Французской и Немецкой церквями и концертным залом
- Бранденбургские ворота — национальный символ страны и один из самых узнаваемых памятников Берлина в неоклассическом стиле конца 18 века
- Берлинский кафедральный собор — главный протестантский собор Германии на Музейном острове. Создан в начале 20 века в стиле неоренессанса
Организационные детали
Важно! Хотя в стоимость включён входной билет в музей мадам Тюссо, аудиогид внутри музея не предоставляется!
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в музей Мадам Тюссо
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиогид
|€51
|Дети до 14 лет: билет + аудиогид
|€38
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея мадам Тюссо
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16488 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Берлина
Похожие экскурсии из Берлина
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
Завтра в 08:30
10 дек в 08:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Два Берлина» на велосипеде
Берлин на велосипеде: уникальный маршрут через историю и современность, Запад и Восток в одном туре
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
от €186 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Велосипедное путешествие по Берлину
Прокатитесь по Берлину на велосипеде и узнайте, как закрыли аэропорт в центре, где зародилось коммунистическое движение и что скрывает бетонный цилиндр
Начало: На Potsdamer Platz, 2
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€183 за всё до 5 чел.