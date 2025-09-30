Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Мюнхене на русском языке, цены от €114, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Мюнхен: между тремя воротами
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мюнхен: между тремя воротами
Узнайте тайны старого города Мюнхена, легенды о монахах и львах, а также откройте для себя места, где исполняются желания и где их загадывать не стоит
30 сен в 10:00
1 окт в 10:00
€199 за всё до 4 чел.
По Старому городу Мюнхена + авторская карта музеев
Пешая
2 часа
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
По Старому городу Мюнхена + карта музеев
Путешествие по Старому городу Мюнхена подарит вам встречу с королями, легендами и современным искусством. Узнайте, что скрывают фасады
Начало: На Мариенплац
Завтра в 16:30
25 сен в 08:30
€114€120 за всё до 7 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
На машине
3.5 часа
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Мюнхену - пешком и на Tesla
Откройте для себя Мюнхен с индивидуальной экскурсией, где вы увидите Мариенплац, церковь святого Петра и Виктуалиенмаркт
Завтра в 13:00
25 сен в 14:00
€171€180 за всё до 4 чел.

