Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 11:00
14 сен в 08:00
€294 за всё до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
26 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€334 за всё до 7 чел.
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
14 сен в 08:00
19 сен в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
4 окт в 08:00
5 окт в 08:00
€87 за всё до 7 чел.
