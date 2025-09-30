Мои заказы

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Мюнхене на русском языке, цены от €87. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Главное в Мюнхене за 2 часа
Пешая
2 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мюнхене: история и культура за 2 часа
Познайте сердце Баварии с экскурсией «Главное в Мюнхене за 2 часа» - путешествие в мир истории и культуры
Начало: На Марниенплатц
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
€120 за всё до 7 чел.
Замки баварских королей и диковинки Альп на вашем авто или на поезде
На поезде
7 часов
103 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки баварских королей: путешествие по Мюнхену
Ваш уникальный шанс исследовать величие баварских замков и насладиться альпийскими пейзажами в индивидуальной поездке
Завтра в 11:00
14 сен в 08:00
€294 за всё до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: величие Баварии
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Саги Нибелунгов и рыцарские легенды: экскурсия-конструктор (на вашем авто)
7 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки Мюнхена: Нойшванштайн и мир германских саг в одной экскурсии
Исследуйте замки Нойшванштайн и Линдерхоф, проникнитесь духом средневековья в индивидуальной экскурсии по Мюнхену
26 сен в 08:00
28 сен в 08:00
€334 за всё до 7 чел.
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Нойшванштайн и баварские жемчужины: экскурсия из Мюнхена
Приглашаем на уникальную экскурсию из Мюнхена: замок Нойшванштайн, деревня Обераммергау и монастырь Этталь ждут вас
Начало: Из вашего отеля
14 сен в 08:00
19 сен в 08:00
€480 за всё до 4 чел.
С Мюнхеном на ты
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мюнхену
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Мюнхену, где вы узнаете его историю, легенды и традиции, а также насладитесь атмосферой знаменитых мест
Начало: В центре Мюнхена
4 окт в 08:00
5 окт в 08:00
€87 за всё до 7 чел.

