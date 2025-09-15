Пришёл, увидел, полюбил! Авторская экскурсия по Западной Грузии (в мини-группе)
Добро пожаловать в Самегрело! Вас ждут каньоны, дворцы и мегрельская кухня. Погрузитесь в культуру и природу Западной Грузии
Путешествие по Западной Грузии предлагает уникальную возможность посетить живописные каньоны, такие как Мартвильский, и насладиться сплавом на лодках. Участники экскурсии узнают историю княжеского дворца Салхино и его связь с Наполеоном.
В деревне можно поучаствовать в приготовлении традиционных блюд, таких как хачапури и эларджи, и познакомиться с сельским бытом. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к культуре и природе региона
Я предложу посетить знаменитый Мартвильский каньон или дикий каньон неподалёку от него — там можно будет сплавиться на лодках и искупаться. Вы полюбуетесь красотой скал и горных рек, а при желании искупаетесь в горячих источниках.
Салхино: летняя резиденция князей Дадиани
Вы погуляете по территории, познакомитесь с историей княжеского дворца и узнаете о связи Наполеона Бонапарта с князем Дадиани. Увидите уютный старинный храм, самшитовую аллею и виноградники, где выращивают редкий сорт Оджалеши. Здесь же можно устроить дегустацию вин и пообедать — в меню блюда знаменитой мегрельской кухни.
Гастрономические мастер-классы и сельский быт
После мы отправимся в живописную деревню с виноградниками, где вам расскажут о кулинарных традициях региона. Вы поучаствуете в приготовлении сыра, грузинского хлеба в тандыре, хачапури по-мегрельски, эларджи (блюдо из кукурузной муки и сулугуни), шашлыка. Можно выбрать любой или сразу несколько. Приготовленные блюда вы заберёте с собой или попробуете на месте.
А если захотите, соберёте сезонные фрукты и орехи (виноград, хурму, фундук) и покормите сельских животных.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Prius, есть детское кресло
Дорога до каньонов займёт 2,5–3 часа
Дополнительные расходы: — Мастер-классы: сыр — 30 лари с чел.; хлеб в тандыре — 5 лари; хачапури по-мегрельски — 20 лари; эларджи — 25 лари, шашлык — 20 лари — Вход в Мартвильский каньон — 20 лари за взрослого, для детей и студентов — 5,5 лари, дети до 5 лет идут бесплатно — Рафтинг на диком каньоне — около 60 лари с чел. — Обед (по меню в кафе) — В княжескую резиденцию вход свободный
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Эра
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Ия — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по
родной Грузии. Я хорошо знаю ее историю, прекрасно разбираюсь в местной кулинарии и гастрономии, умею говорить настоящие грузинские тосты и делать домашнее вино. С радостью стану вашим проводником по нашей удивительной стране!
Виктория
15 сен 2025
Это наша вторая поездка в Батуми, и уже третий раз едем с экскурсиями с Ией. Её увлекательные рассказы об истории и традициях Грузии превращают любую прогулку в настоящее погружение в читать дальше
культуру страны. На этот раз программа была особенно насыщенной: кроме экскурсии, мы посетили мастер-класс по приготовлению хачапури. Сам процесс готовки стал настоящим кулинарным приключением, а место, где проходил мастер-класс и последующее застолье, оказалось настоящей находкой — уютное, красивое и невероятно вкусное.
О
Олеся
1 авг 2025
Ничего добавлять не буду, прекрасная, свободная, веселая, умная Ия! Легко, интересно, весело прошла наша экскурсия. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо большое!