Пришёл, увидел, полюбил! Авторская экскурсия по Западной Грузии

Исследуйте Западную Грузию: каньоны, дворцы и кулинарные традиции ждут вас. Погрузитесь в атмосферу и создайте незабываемые воспоминания
Добро пожаловать в Самегрело, регион Западной Грузии, где каждый уголок дышит историей и природной красотой.

Здесь вы сможете посетить величественные каньоны, такие как Мартвильский, и насладиться видами горных рек. В Салхино
вас ждёт история князей Дадиани и их связи с Наполеоном.

А в живописной деревне вы не только познакомитесь с кулинарными традициями, но и сами приготовите мегрельские блюда.

Это уникальная возможность погрузиться в культуру и быт региона, насладиться местной кухней и открыть для себя новые горизонты

5
2 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌄 Уникальные каньоны и горные реки
  • 🏰 Исторические дворцы и аллеи
  • 🍇 Дегустация редких сортов вина
  • 🍞 Кулинарные мастер-классы
  • 🐾 Погружение в сельский быт
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя30
ноя1
дек4
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Мартвильский каньон
  • Дворец князей Дадиани
  • Самшитовая аллея

Описание мастер-класса

Каньоны Западной Грузии

Я предложу посетить знаменитый Мартвильский каньон или дикий каньон неподалёку от него — там можно будет сплавиться на лодках и искупаться. Вы полюбуетесь красотой скал и горных рек, а при желании искупаетесь в горячих источниках.

Салхино: летняя резиденция князей Дадиани

Вы погуляете по территории, познакомитесь с историей княжеского дворца и узнаете о связи Наполеона Бонапарта с князем Дадиани. Увидите уютный старинный храм, самшитовую аллею и виноградники, где выращивают редкий сорт Оджалеши. Здесь же можно устроить дегустацию вин и пообедать — в меню блюда знаменитой мегрельской кухни.

Гастрономические мастер-классы и сельский быт

После мы отправимся в живописную деревню с виноградниками, где вам расскажут о кулинарных традициях региона. Вы поучаствуете в приготовлении сыра, грузинского хлеба в тандыре, хачапури по-мегрельски, эларджи (блюдо из кукурузной муки и сулугуни), шашлыка. Можно выбрать любой или сразу несколько. Приготовленные блюда вы заберёте с собой или попробуете на месте.

А если захотите, соберёте сезонные фрукты и орехи (виноград, хурму, фундук) и покормите сельских животных.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Prius, есть детское кресло
  • Дорога до каньонов займёт 2,5–3 часа
  • Дополнительные расходы:
    — Мастер-классы: сыр — 30 лари с чел.; хлеб в тандыре — 5 лари; хачапури по-мегрельски — 20 лари; эларджи — 25 лари, шашлык — 20 лари
    — Вход в Мартвильский каньон — 20 лари за взрослого, для детей и студентов — 5,5 лари, дети до 5 лет идут бесплатно
    — Рафтинг на диком каньоне — около 60 лари с чел.
    — Обед (по меню в кафе)
    — В княжескую резиденцию вход свободный

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия
Ия — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 326 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ия, по профессии я историк и филолог. Живу в Батуми, обожаю путешествовать и знакомиться с людьми из разных стран. А также с огромным удовольствием провожу экскурсии по
родной Грузии. Я хорошо знаю ее историю, прекрасно разбираюсь в местной кулинарии и гастрономии, умею говорить настоящие грузинские тосты и делать домашнее вино. С радостью стану вашим проводником по нашей удивительной стране!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Евгений
Евгений
15 авг 2025
Сами по себе места, которые мы посетили, очень интересные. Понравилось все - и «дикий» каньон с спуском на лодке по реке, и каньон Мартвили с водопадами, и, конечно, фирменный обед
с экскурсией в Самегрело. Но то, как наш гид Ия сумела раскрасить нашу поездку - заботливо, деликатно, со знанием дела и с огромным обаянием… Ия занималась нами до позднего-позднего вечера и, несмотря на усталость, при расставании было грустно, что экскурсия закончилась. И мне, и моим дочерям. Ия, спасибо Вам огромное!

И
Ирина
1 мая 2025
Прекрасный тур, насыщенная программа. Интересная информация от увлеченного своей работой гида. Благодарим Ию за погружение в национальный колорит и яркие впечатления от путешествия. При формировании тура были учтены наши пожелания по посещению дворца Дадиани. Приятно удивила дегустация вина и вкусный обед. На сельских дорогах ни одна коровка не осталась без похвалы.

