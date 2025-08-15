Добро пожаловать в Самегрело, регион Западной Грузии, где каждый уголок дышит историей и природной красотой.Здесь вы сможете посетить величественные каньоны, такие как Мартвильский, и насладиться видами горных рек. В Салхино

вас ждёт история князей Дадиани и их связи с Наполеоном. А в живописной деревне вы не только познакомитесь с кулинарными традициями, но и сами приготовите мегрельские блюда. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и быт региона, насладиться местной кухней и открыть для себя новые горизонты

Описание мастер-класса

Каньоны Западной Грузии

Я предложу посетить знаменитый Мартвильский каньон или дикий каньон неподалёку от него — там можно будет сплавиться на лодках и искупаться. Вы полюбуетесь красотой скал и горных рек, а при желании искупаетесь в горячих источниках.

Салхино: летняя резиденция князей Дадиани

Вы погуляете по территории, познакомитесь с историей княжеского дворца и узнаете о связи Наполеона Бонапарта с князем Дадиани. Увидите уютный старинный храм, самшитовую аллею и виноградники, где выращивают редкий сорт Оджалеши. Здесь же можно устроить дегустацию вин и пообедать — в меню блюда знаменитой мегрельской кухни.

Гастрономические мастер-классы и сельский быт

После мы отправимся в живописную деревню с виноградниками, где вам расскажут о кулинарных традициях региона. Вы поучаствуете в приготовлении сыра, грузинского хлеба в тандыре, хачапури по-мегрельски, эларджи (блюдо из кукурузной муки и сулугуни), шашлыка. Можно выбрать любой или сразу несколько. Приготовленные блюда вы заберёте с собой или попробуете на месте.

А если захотите, соберёте сезонные фрукты и орехи (виноград, хурму, фундук) и покормите сельских животных.

Организационные детали