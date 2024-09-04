На 9 мая – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Тбилиси, цены от $441, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
На автобусе
скидка
10%
8 отзывов
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
490$441 за человека
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
На машине
2 отзыва
6 дней
Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Начало: Владикавказ/Тбилиси, 13:00
15 сен в 13:00
8 окт в 13:00
69 900 за человека
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
На машине
скидка
20%
5 дней
Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
765612 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Роман
    4 сентября 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером из Мин. Вод, забронировали
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    отель на 2 дополнительных дня (приехали раньше начала тура), Мераби довёз до отеля и помог заселиться, показал, где выгодный обмен валют и подарил бутылку Киндзмараули на вечер. Такого уровня организации и заботы я не видел нигде:) Сам тур также потрясающий - шикарные локации, очень вкусные рестораны (в итоге это получился ещё и гастротрип помимо туристического), интереснейшее повествование гида Галактиона, который теперь навсегда в наших сердцах, как и его невероятные тосты:) Я 100% рекомендую этот тур своим друзьям, а также тем, кто читает этот отзыв. Организаторам огромное спасибо и надеюсь ещё встретимся!

    Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансферомМы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером
  • М
    Максим
    29 августа 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси. Тур организован чётко и профессионально. Маршрут был идеальный, мы увидели самые главные достопримечательности. Благодаря этому путешествию мы влюбились в Грузию. Спасибо за эти впечатления!
    Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре ТбилисиБлагодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси
  • Л
    Людмила
    28 августа 2024
    Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
    С удовольствием рекомендую этот тур всём, кто планирует поездку в Грузию. Каждый из команды Трипстера был внимателен и делал всё
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    возможное для комфортного пребывания в стране. Особое спасибо Мераби и Владлене за поддержку и приятные сюрпризы, в виде повышения уровня отеля для проживания. Спасибо и гидам Мерике, Захару и Бачо за любовь к истории и родине, которой они так здорово делились с нами.

  • А
    Анна
    3 июня 2023
    Душевная Грузия: романтика, вино и горы
    Большое спасибо Наташе за организацию замечательного путешествия в Грузию! Посмотрели максимум достопримечательностей, вкусно ели, пили терпкое вино. Особо хочется отметить профессионализм нашего водителя Серго и потрясающее гостеприимство семьи из Кахетии!
  • О
    Оксана
    28 мая 2023
    Душевная Грузия: романтика, вино и горы
    Спасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! Все отели по маршруту были высокого уровня, все включенные в программу обеды и ужины поразили своим изобилием и вкуснотой)) Было весело, вкусно и потрясающе красиво!
    Спасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! ВсеСпасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! Все

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 9 мая»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
  2. Душевная Грузия: романтика, вино и горы
  3. Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Алазанская долина
Сколько стоит тур в Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 441 до 69 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год на 9 мая, 10 ⭐ отзывов, цены от $441. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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