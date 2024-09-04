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Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
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Душевная Грузия: романтика, вино и горы
Побывать в краю виноделия, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
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Грузия только для вас: девичник с мастер-классами, фотосессией и винной дегустацией
Произнести тост на грузинском застолье, создать украшение своими руками и слепить хинкали
Начало: Ваш отель в Тбилиси, 10:00 (летом) или 09:00 (зимо...
16 сен в 10:00
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765€612 за человека
Последние отзывы на туры
- РРоман4 сентября 2024Мы остались в таком восторге, что сложно описать. Организаторы позаботились обо всём - помогли с трансфером из Мин. Вод, забронировали
- ММаксим29 августа 2024Благодарим Мераби и Владлену за прекрасную организацию тура! Встретили нас душевно, разместили в самом центре Тбилиси. Тур организован чётко и профессионально. Маршрут был идеальный, мы увидели самые главные достопримечательности. Благодаря этому путешествию мы влюбились в Грузию. Спасибо за эти впечатления!
- ЛЛюдмила28 августа 2024С удовольствием рекомендую этот тур всём, кто планирует поездку в Грузию. Каждый из команды Трипстера был внимателен и делал всё
- ААнна3 июня 2023Большое спасибо Наташе за организацию замечательного путешествия в Грузию! Посмотрели максимум достопримечательностей, вкусно ели, пили терпкое вино. Особо хочется отметить профессионализм нашего водителя Серго и потрясающее гостеприимство семьи из Кахетии!
- ООксана28 мая 2023Спасибо большое Наталье за прекрасную поездку! Это как раз тот случай, когда результат превысил ожидания! Все отели по маршруту были высокого уровня, все включенные в программу обеды и ужины поразили своим изобилием и вкуснотой)) Было весело, вкусно и потрясающе красиво!
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