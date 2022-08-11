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Описание
Об экскурсии:
Джип-тур — это увлекательное путешествие и уникальная возможность для тех, кто любит природу, предпочитает активный вид отдыха, представляющий собой прохождение туристического маршрута по бездорожью на полноприводных, открытых автомобилях высокой проходимости.
Поездка на открытых и закрытых внедорожниках по живописнейшим местам подарит незабываемые, яркие впечатления. Если Вам надоел «пассивный отдых», то приглашаем всех желающих на Джиппинг. Проезжая по горным, иногда труднодоступным, дорогам, в ходе автопутешествия Вам откроются живописные уголки города Анапа и ее окрестностей, красота которых вызывает у отдыхающих неизменное восхищение.
Что вас ждет:
Мы посетим сказочный, можжевеловый лес, просторы Краснодарского края, также будет остановка на частной винодельне, где производят изумительные вины, посетим древний священный источник, со времен Горгиппии, где можно набрать водички, ну и конечно же, самый большой грязевой вулкан Краснодарского края, о котором вам расскажет опытный водитель-экскурсовод.
Организационные моменты:
Заберём и привезём вас домой, на ваш адрес.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Детское кресло
Дегустация Кавказских вин, чачи
Дегустация меда, варенья из лесных, горных, трав и ягод
Море впечатлений и эмоций
Что не входит
Покушать можно будет в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Завершение: Окончание поездки на вашем адресе проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Спасибо за заказ! Мы созвонимся с вами в течении часа
Для уточнения деталей поездки
Места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Варвара Куриленко
11 авг 2022
Экскурсия нам понравилась, все супер!
С
София Орлова
18 июля 2022
Супер экскурсия, море впечатлений и фотографий. Классный водитель/экскурсовод🤩
Ж
Жанетта Белоусова
17 июля 2022
Было всё очень здорово, поездка оказалась очень увлекательной и весёлой, спасибо Михаилу -отличный водитель и приятный собеседник.
Т
Татьяна Акишина
11 июля 2022
Экскурсия отличная! Посетили много разных интересных мест. Особенно понравилась дорога через лес по бездорожью.
А
Александр
13 июня 2022
Экскурсию проводил гид Михаил, сразу видно что, человек любит свой край и делятся своей любовью с туристами! Все рассказал, показал и еще он отличный водитель а это не маловажно!!! Меня забрали по указанному мною адресу на комфортабельном миневене, и мы отравились незабываемое приключение!; по дороге мы посетили небольшой контактный зоопарк, после отправились на дегустацию местного вина и чачи, далее мы отправились на открытом внедорожнике покорять непроходимые дороги, добрались до грязевого вулкана, конечно там искупались в лечебной грязи, после вулкана путь наш лежал на лесную купель, конечно и там мы смогли освежиться, данную экскурсию рекомендую на 100% большое спасибо Михаил за настолько насыщенный день!
Е
Елизавета Сухецкая
27 апр 2022
Было мега клево
А
Анжелика
26 апр 2022
После обеда мы поехали кататься на джиппинге. Программа была просто бомба! Ласточкино гнездо, кипарисовое озеро, начало кавказских гор, дегустация вин и меда и др. Катались мы где-то 5-6 часов. Хоть и говорили, что это экстримальная езда, нам не слово не сказали, что с ребенком нельзя. Да езда была крутой по бездорожью, но при этом нашей доченьке Алисе эта поездка очень даже понравилась, она даже кричала "о как круто, как быстро едем!" А когда нас привозили на места экскурсий, где открывались роскошные виды, она была шокирована и мы тоже. Если вы соберетесь ехать в Анапу, то приехав сюда возьмите эту экскурсию. Не пожалеете!
И
Игорь
25 апр 2022
Экскурсия удалась, дегустация бомба всем рекомендую. Миша большей молодей. Всем привет из Крыма.