Джип тур на грязевые вулканы

Хотите увидеть самые живописные места Анапы и ее окрестностей

5
8 отзывов
Хотите увидеть самые живописные места Анапы и ее окрестностей? Тогда запрыгивайте в джип — мы отправляемся в пятичасовое путешествие. Наш путь пройдет по горным дорогам, по которым можно пробраться только на джипе. Всего за несколько часов вы увидите грязевые вулканы, горный родник и лесную купель. А еще вы попробуете местное вино и мед!
Джип тур на грязевые вулканы
Джип тур на грязевые вулканы
Джип тур на грязевые вулканы
Джип тур на грязевые вулканы

Что вас ожидает 🤩

  • Грязевые вулканы
  • Лесная купель
  • Казачий домик Атаманов
  • Горный родник
  • По желанию можно будет посетить часовню
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии:

  • Джип-тур — это увлекательное путешествие и уникальная возможность для тех, кто любит природу, предпочитает активный вид отдыха, представляющий собой прохождение туристического маршрута по бездорожью на полноприводных, открытых автомобилях высокой проходимости.
  • Поездка на открытых и закрытых внедорожниках по живописнейшим местам подарит незабываемые, яркие впечатления. Если Вам надоел «пассивный отдых», то приглашаем всех желающих на Джиппинг. Проезжая по горным, иногда труднодоступным, дорогам, в ходе автопутешествия Вам откроются живописные уголки города Анапа и ее окрестностей, красота которых вызывает у отдыхающих неизменное восхищение.

Что вас ждет:

Мы посетим сказочный, можжевеловый лес, просторы Краснодарского края, также будет остановка на частной винодельне, где производят изумительные вины, посетим древний священный источник, со времен Горгиппии, где можно набрать водички, ну и конечно же, самый большой грязевой вулкан Краснодарского края, о котором вам расскажет опытный водитель-экскурсовод.

Организационные моменты:

Заберём и привезём вас домой, на ваш адрес.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Детское кресло
  • Дегустация Кавказских вин, чачи
  • Дегустация меда, варенья из лесных, горных, трав и ягод
  • Море впечатлений и эмоций
Что не входит
  • Покушать можно будет в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Завершение: Окончание поездки на вашем адресе проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Спасибо за заказ! Мы созвонимся с вами в течении часа
  • Для уточнения деталей поездки
  • Места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
В
11 авг 2022
Экскурсия нам понравилась, все супер!
С
18 июля 2022
Супер экскурсия, море впечатлений и фотографий. Классный водитель/экскурсовод🤩
Ж
17 июля 2022
Было всё очень здорово, поездка оказалась очень увлекательной и весёлой, спасибо Михаилу -отличный водитель и приятный собеседник.
Т
11 июля 2022
Экскурсия отличная! Посетили много разных интересных мест. Особенно понравилась дорога через лес по бездорожью.
А
13 июня 2022
Экскурсию проводил гид Михаил, сразу видно что, человек любит свой край и делятся своей любовью с туристами! Все рассказал, показал
и еще он отличный водитель а это не маловажно!!! Меня забрали по указанному мною адресу на комфортабельном миневене, и мы отравились незабываемое приключение!; по дороге мы посетили небольшой контактный зоопарк, после отправились на дегустацию местного вина и чачи, далее мы отправились на открытом внедорожнике покорять непроходимые дороги, добрались до грязевого вулкана, конечно там искупались в лечебной грязи, после вулкана путь наш лежал на лесную купель, конечно и там мы смогли освежиться, данную экскурсию рекомендую на 100% большое спасибо Михаил за настолько насыщенный день!
Е
27 апр 2022
Было мега клево
А
26 апр 2022
После обеда мы поехали кататься на джиппинге. Программа была просто бомба! Ласточкино гнездо, кипарисовое озеро, начало кавказских гор, дегустация вин и меда и др. Катались мы где-то 5-6 часов. Хоть и говорили, что это экстримальная езда, нам не слово не сказали, что с ребенком нельзя. Да езда была крутой по бездорожью, но при этом нашей доченьке Алисе эта поездка очень даже понравилась, она даже кричала "о как круто, как быстро едем!" А когда нас привозили на места экскурсий, где открывались роскошные виды, она была шокирована и мы тоже. Если вы соберетесь ехать в Анапу, то приехав сюда возьмите эту экскурсию. Не пожалеете!
И
25 апр 2022
Экскурсия удалась, дегустация бомба всем рекомендую. Миша большей молодей. Всем привет из Крыма.

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