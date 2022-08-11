Об экскурсии:

Джип-тур — это увлекательное путешествие и уникальная возможность для тех, кто любит природу, предпочитает активный вид отдыха, представляющий собой прохождение туристического маршрута по бездорожью на полноприводных, открытых автомобилях высокой проходимости.

Поездка на открытых и закрытых внедорожниках по живописнейшим местам подарит незабываемые, яркие впечатления. Если Вам надоел «пассивный отдых», то приглашаем всех желающих на Джиппинг. Проезжая по горным, иногда труднодоступным, дорогам, в ходе автопутешествия Вам откроются живописные уголки города Анапа и ее окрестностей, красота которых вызывает у отдыхающих неизменное восхищение.

Что вас ждет:

Мы посетим сказочный, можжевеловый лес, просторы Краснодарского края, также будет остановка на частной винодельне, где производят изумительные вины, посетим древний священный источник, со времен Горгиппии, где можно набрать водички, ну и конечно же, самый большой грязевой вулкан Краснодарского края, о котором вам расскажет опытный водитель-экскурсовод.

Организационные моменты:

Заберём и привезём вас домой, на ваш адрес.