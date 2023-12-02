Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные

Групповой тур в Гоа

Побывать в заповеднике Шимога и искупаться со слонами в реке

Отправляемся в небольшое путешествие по штату Карнатака.

Всего за 2 дня вы успеете насладиться монументальной архитектурой и понаблюдать за животными в их естественной среде обитания. Полюбуемся огромной статуей Шивы, увидим гопуру и изучим резьбу храма Агорешвара. Вас ждут сафари в заповеднике Шимога и посещение Центра обучения слонов. В стоимость тура включено проживание и входные билеты.
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Через храм Шивы на сафари в заповедник: индийские святыни и дикие животные
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
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5
дек
6
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дек
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять платок или парео (женщинам), носки (по желанию, так как в храмах разуваются), деньги на обед, ужин и сувениры.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм Агорешвара

Заберём вас от отеля около 05:00 и отправимся в город Мурдешвар. Он известен второй по высоте (в мире) статуей Шивы и 84-метровой башней гопурой. Осмотрим обе достопримечательности, а ещё заглянем в Музей восковых фигур. После этого проследуем к водопаду Джог-Фолс, который занимает также второе почётное место по высоте в Индии. Покормим обезьянок и затем посетим загадочный индуистский храм Агорешвара. Он построен в XVI веке и является «местом встречи» элементов архитектуры нескольких империй. Парадную дверь охраняют каменные слоны.

После экскурсии поедем в отель.

Достопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм АгорешвараДостопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм Агорешвара
2 день

Центр обучения слонов и заповедник Шимога

Встретим рассвет в горах и начнём день с посещения Центра обучения слонов, где обитателей не только можно покормить и погладить, но и искупаться со ними в реке. Далее нас ждёт сафари в заповеднике Шимога. Вы увидите тигров, львов, оленей и других животных в их естественной среде обитания.

К 20:00 доставим вас к отелю.

Центр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник ШимогаЦентр обучения слонов и заповедник Шимога

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания на Гоа, около 05:00
Завершение: Ваше место проживания на Гоа, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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