Побывать в заповеднике Шимога и искупаться со слонами в реке
Всего за 2 дня вы успеете насладиться монументальной архитектурой и понаблюдать за животными в их естественной среде обитания. Полюбуемся огромной статуей Шивы, увидим гопуру и изучим резьбу храма Агорешвара. Вас ждут сафари в заповеднике Шимога и посещение Центра обучения слонов. В стоимость тура включено проживание и входные билеты.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять платок или парео (женщинам), носки (по желанию, так как в храмах разуваются), деньги на обед, ужин и сувениры.
Программа тура по дням
Достопримечательности Мурдешвара, водопад Джог-Фолс и храм Агорешвара
Заберём вас от отеля около 05:00 и отправимся в город Мурдешвар. Он известен второй по высоте (в мире) статуей Шивы и 84-метровой башней гопурой. Осмотрим обе достопримечательности, а ещё заглянем в Музей восковых фигур. После этого проследуем к водопаду Джог-Фолс, который занимает также второе почётное место по высоте в Индии. Покормим обезьянок и затем посетим загадочный индуистский храм Агорешвара. Он построен в XVI веке и является «местом встречи» элементов архитектуры нескольких империй. Парадную дверь охраняют каменные слоны.
После экскурсии поедем в отель.
Центр обучения слонов и заповедник Шимога
Встретим рассвет в горах и начнём день с посещения Центра обучения слонов, где обитателей не только можно покормить и погладить, но и искупаться со ними в реке. Далее нас ждёт сафари в заповеднике Шимога. Вы увидите тигров, львов, оленей и других животных в их естественной среде обитания.
К 20:00 доставим вас к отелю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваше место проживания на Гоа, около 05:00Завершение: Ваше место проживания на Гоа, около 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.