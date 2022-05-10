Мои заказы

Купол Скалы – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 5 экскурсий в категории «Купол Скалы» в Иерусалиме на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Иерусалим Христианский с выбором программы
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Познакомьтесь с Иерусалимом: Храм Гроба Господня, Голгофа, Стена плача и другие святыни ждут вас в этой уникальной экскурсии
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$550 за человека
Иерусалим с еврейским акцентом
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Порталы в Небо
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 4 чел.
Сказки тысяча и одной пещеры
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Малый Хадж. Подъём на Храмовую гору для мусульман
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$300 за всё до 6 чел.

