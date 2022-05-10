Индивидуальная
Иерусалим Христианский с выбором программы
Познакомьтесь с Иерусалимом: Храм Гроба Господня, Голгофа, Стена плача и другие святыни ждут вас в этой уникальной экскурсии
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
$550 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Порталы в Небо
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки тысяча и одной пещеры
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Малый Хадж. Подъём на Храмовую гору для мусульман
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь10 мая 2022Очень профессионально, познавательно и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Купол Скалы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в сентябре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Купол Скалы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 650. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Купол Скалы», 5 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь